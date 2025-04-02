ISW проанализировал, как россияне могут использовать расширение плацдарма возле Лимана

Аналитики Института изучения войны (ISW) назвали возможные планы россиян по продвижению вокруг Лимана Донецкой области.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "Российские войска расширяют свой плацдарм к северо-востоку от Лимана в рамках взаимоусиливающих усилий по созданию условий для захвата Боровой и Лимана в ближайшие месяцы".

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Детали: В обзоре отмечают, что кадры, опубликованные 28 марта и геолокализованные 1 апреля, показывают, что российские войска недавно продвинулись на северо-запад от Новолюбовки (к северо-востоку от Лимана) и, возможно, захватили село.

Российские войска недавно осуществили продвижение на юго-восток от Нового (к западу от Новолюбовки), а украинский военный обозреватель Константин Машовец 31 марта заявил, что российские войска продвинулись к южной окраине Катериновки (к северо-западу от Новолюбовки).

Дословно из отчета: "Российские войска продвинулись через реку Жеребец на западный (правый) берег в начале января 2025 года и в течение последних трех месяцев медленно расширяли свой плацдарм на правом берегу.

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Российские войска начали попытки оттеснить украинские силы от их позиций на восточном (левом) берегу реки Жеребец в конце 2023 года и только недавно создали относительно стабильный плацдарм, с которого российские войска могут начать дальнейшие наступательные операции".

"Похоже, российские войска используют значительное преимущество в живой силе для продвижения в этом районе".

Детали: Эксперты предполагают, что российские войска могут использовать свой расширенный плацдарм к северо-востоку от Лимана, чтобы поддержать захват Боровой или Лимана в ближайшие месяцы.

Кроме того, оккупанты, возможно, пытаются объединить эти плацдармы, чтобы создать стабильное выступление для поддержки атак на юго-восток от Боровой.

Дословно из отчета: "Российские силы недавно пытались продвинуться к востоку и юго-востоку от Боровой после продвижения к северо-востоку от населенного пункта в январе 2025 года, и они, возможно, создают выступ к северо-востоку от Лимана для поддержки будущих наступательных операций против южного края линии Новосергиевка-Дружелюбовка-Новый Мир (к востоку на юго-восток от Боровой).

Российское военное командование может попытаться обойти украинскую оборону в этих населенных пунктах, чтобы заставить украинские войска отступить и обеспечить продвижение россиян к востоку от Боровой и вглубь ее территории в ближайшие месяцы".

Детали: В обзоре также предполагают, что россияне могут попытаться использовать расширение плацдарма на западном берегу реки Жеребец возле Ивановки для поддержки будущих российских операций по захвату Лимана.

Они могут попытаться продвинуться на Карловку со стороны Нового и на Дробышево со стороны Колодязов, пытаясь создать обороноспособные позиции на линии Карловка-Шандриголово-Дробышево (на восточном берегу реки Оскол).

Российские войска могут попытаться использовать такой прогресс вдоль реки Оскол, чтобы бросить вызов украинским позициям в Лимане с северо-востока.

Одновременно могут попытаться активизировать наступательные действия возле Торского (к востоку от Лимана), чтобы надавить на Лиман с востока.

Дословно из отчета: "Дальнейшее продвижение россиян в направлении Боровой и Лимана является частью длительных усилий россиян оттеснить украинские силы с позиций на восточном берегу реки Оскол и наступать дальше на запад Харьковской области и создать условия для наступления на украинский пояс крепостей в Донецкой области с севера".

Детали: По мнению аналитиков, российские войска также могут использовать свой плацдарм к северо-востоку от Лимана, чтобы захватить один процент Луганской области, оставшийся под контролем Украины, и завершить давнюю цель России по захвату всей Луганской области.

Российские войска пытаются захватить последний процент территории Луганской области (около 266 квадратных километров) с конца ноября 2024 года. Впервые российские силы захватили всю Луганскую область 3 июля 2022 года, но позже украинские силы оттеснили армию РФ.

Эксперты отмечают, что Кремль, вероятно, хочет использовать повторный захват и удержание Луганской области, чтобы получить рычаги влияния во время переговоров о прекращении огня и будущих мирных переговоров.

Дословно из отчета: "ISW продолжает оценивать, что российские официальные лица намеренно тормозят прекращение огня и мирные переговоры в надежде получить больше территории для использования во время будущих мирных переговоров".

Ключевые выводы ISW за 1 апреля: