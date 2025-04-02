В Запорожской области российский дрон попал в автомобили: есть погибший и раненые

Российский дрон попал в автомобили в прифронтовой общине Запорожской области, в результате этого погиб человек, еще два человека получили ранения.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: По словам Федорова, вражеский дрон атаковал машины, припаркованные возле дома.

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фото Запорожской ОВА

Прямая речь Федорова: "Погиб 45-летний мужчина. Еще два человека – 44-летний мужчина и 39-летняя женщина – получили ранения".