В Херсоне из-за российских обстрелов остановился электротранспорт
Среда, 2 апреля 2025, 07:17
В Херсоне не работает электротранспорт из-за повреждения сети в результате российских обстрелов.
Источник: глава городской администрации Роман Мрочко в Telegram
Прямая речь главы ГВА: "Вниманию пассажиров в Херсоне! В результате повреждения контактной сети после атаки со стороны российских террористов в городе не работает электротранспорт".
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Детали: Мрочко добавил, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий обстрелов.
О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.