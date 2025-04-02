В Херсоне из-за российских обстрелов остановился электротранспорт

В Херсоне не работает электротранспорт из-за повреждения сети в результате российских обстрелов.

Источник: глава городской администрации Роман Мрочко в Telegram

Прямая речь главы ГВА: "Вниманию пассажиров в Херсоне! В результате повреждения контактной сети после атаки со стороны российских террористов в городе не работает электротранспорт".

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Детали: Мрочко добавил, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий обстрелов.

О возобновлении движения обещают сообщить дополнительно.