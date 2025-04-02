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В Киеве создадут микроклинику по протезированию при поддержке Франции

Анастасия ПроцСреда, 2 апреля 2025, 09:34
В Киеве создадут микроклинику по протезированию при поддержке Франции
ФОТО: НИКОЛАЙ КАЛАШНИК

На базе Киевской областной больницы откроют специализированную микроклинику по протезированию, которую создадут в рамках украинско-французского сотрудничества.

Источник: председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник

Детали: Соглашение о создании такой сети подписали министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко и уполномоченный президента Франции Пьер Эльброн в присутствии первого вице-премьер-министра - Министра экономики Украины Юлии Свириденко.

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Проект реализуют в рамках грантового соглашения между правительствами Украины и Франции, заключенного еще в июне 2024 года. Отмечается, что микроклиника будет оснащена высокотехнологичным оборудованием, что позволит изготавливать индивидуальные протезы по самым современным стандартам. 

 
ФОТО: НИКОЛАЙ КАЛАШНИК

Также в сообщении говорится о том, что в микроклинике пациенты смогут не только получить качественные протезы, но и пройти полный курс реабилитации без необходимости обращаться в другие медицинские учреждения.

Дословно: "Такая модель работы значительно упростит доступ к высококачественной медицинской помощи для людей с ампутированными конечностями, обеспечивая более эффективное и комфортное лечение.

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Это не просто медицинский проект. Это возможность для людей заново научиться ходить, бегать, обнимать родных. Это об их достоинстве, свободе и праве на будущее без барьеров".

КиевФранция
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