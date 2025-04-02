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В Киеве на выходные остановят движение поездов метро между станциями "Лесная" и "Днепр"

Станислав ПогориловСреда, 2 апреля 2025, 14:38
В Киеве на выходные остановят движение поездов метро между станциями Лесная и Днепр
Фото: Getty Images

В Киеве из-за ремонта Дарницкого путепровода и для безопасности пассажиров 5 и 6 апреля остановят движение поездов метро между станциями "Лесная" и "Днепр".

Источник: сообщение КГГА

Дословно: "В эти выходные на Дарницком путепроводе будут демонтировать балки пролетных строений. Поэтому для безопасности пассажиров наземные станции метро от "Лесной" до „Днепра" будут закрыты".

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Детали: Поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" и "Арсенальная" в соответствии с графиком движения выходного дня.

Зато дублирующим маршрутом будут курсировать автобусы № 1М с интервалом движения до 10 мин:

  • в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" - вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная";
  • в обратном направлении - тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" - "Черниговская". Транспорт будет двигаться через улицу Андрея Малышко.

Также будет увеличено количество трамваев №№ 8, 27 и автобусов № 118.

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"С 7 апреля станции метро от "Лесной" до "Днепра" будут работать в обычном режиме", - заверили в КГГА.

 

Киевметро
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