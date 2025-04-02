Россияне ударили дроном по многоэтажке в Харькове: ранены 4 человека, среди них ребенок

2 апреля российские войска попали беспилотником "Молния" в многоэтажку в Харькове, в результате чего пострадали 4 человека, среди них 10-летний мальчик.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь Синегубов: "В Харькове прогремел взрыв! Предварительно, БпЛА "Молния" ударил по Киевскому району города. Профильные службы направляются к месту попадания".

Реклама:

Детали: Впоследствии Синегубов сообщил, что по предварительным данным, попадание произошло в 16-этажный жилой дом. Информация о пострадавших уточняется.

Затем Терехов уточнил, что вражеский БПЛА ударил по 8-му этажу многоквартирного дома. По его словам, есть предварительная информация о двух пострадавших, находившихся в квартире по которой ударил беспилотник.

Также в результате удара повреждены шесть авто во дворе.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Терехова: "У обоих пострадавших осколочные ранения".

Обновлено: 16:34 глава Харьковской ОВА сообщил, что в Киевском районе Харькова в результате вражеской атаки пострадали 65-летняя женщина и 10-летний мальчик.

Позже Терехов написал, что известно уже о четырех пострадавших.