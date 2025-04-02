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РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: 4 погибших, более 10 ранены

Валентина Романенко, Татьяна ОлейникСреда, 2 апреля 2025, 19:13
РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: 4 погибших, более 10 ранены
Фото - ГСЧС Днепропетровщины

Днем 2 апреля российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог, предварительно - баллистической ракетой, по обновленным данным, погибли четыре человека, еще 14 получили ранения.

Источник: Воздушные силы, глава Днепропетровской области Сергей Лысак и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в соцсетях, президент Украины Владимир Зеленский

Детали: В 17.03 Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Кривого Рога.

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Председатель ОВА сообщил, что враг ударил по одному из предприятий.

По информации областной администрации, по состоянию на 17.55, погибли четверо людей, есть раненые. Среди пострадавших – 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года. Все госпитализированы, отмечает Лысак.

Повреждены многоквартирные дома. Произошел пожар.

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По словам Вилкула, по городу прилетела баллистическая ракета врага.

До отбоя воздушной тревоги жителей призывают быть в безопасном месте.

По состоянию на 18:57 стало известно о еще одном ребенке, пострадавшем в Кривом Роге. Это 6-летняя девочка. Помощь ей оказали на месте.

Зато 8-летний мальчик, по уточненной информации, "тяжелый". Он в травматологическом отделении. Врачи рядом и делают все необходимое.

Всего из-за атаки – 13 пострадавших.

 
Фото - ГСЧС Днепропетровщины
 
Фото - ГСЧС Днепропетровщины
 
Фото - ГСЧС Днепропетровщины
 
Фото - ГСЧС Днепропетровщины

Также на удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Все подобные российские удары доказывают, что Украине нужно достаточно систем и ракет ПВО, чтобы мы могли защитить всех людей в Украине от российского террора. Работаем со всеми партнерами ради этого", – написал он.

В 19:13 Лысак сообщил, что пожар, который возник из-за удара по Кривому Рогу, спасатели потушили.

Взрывной волной в городе повреждены спортзал, окна в админзданиях и многоэтажках. Пострадавших уже 14.

Кривой Рогракетный удар
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