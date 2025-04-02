РФ ударила баллистикой по Кривому Рогу: 4 погибших, более 10 ранены
Днем 2 апреля российские оккупационные войска атаковали Кривой Рог, предварительно - баллистической ракетой, по обновленным данным, погибли четыре человека, еще 14 получили ранения.
Источник: Воздушные силы, глава Днепропетровской области Сергей Лысак и глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в соцсетях, президент Украины Владимир Зеленский
Детали: В 17.03 Воздушные силы предупредили о скоростной цели в направлении Кривого Рога.
Председатель ОВА сообщил, что враг ударил по одному из предприятий.
По информации областной администрации, по состоянию на 17.55, погибли четверо людей, есть раненые. Среди пострадавших – 29-летняя женщина и мужчины 35 и 41 года. Все госпитализированы, отмечает Лысак.
Повреждены многоквартирные дома. Произошел пожар.
По словам Вилкула, по городу прилетела баллистическая ракета врага.
До отбоя воздушной тревоги жителей призывают быть в безопасном месте.
По состоянию на 18:57 стало известно о еще одном ребенке, пострадавшем в Кривом Роге. Это 6-летняя девочка. Помощь ей оказали на месте.
Зато 8-летний мальчик, по уточненной информации, "тяжелый". Он в травматологическом отделении. Врачи рядом и делают все необходимое.
Всего из-за атаки – 13 пострадавших.
Также на удар отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Все подобные российские удары доказывают, что Украине нужно достаточно систем и ракет ПВО, чтобы мы могли защитить всех людей в Украине от российского террора. Работаем со всеми партнерами ради этого", – написал он.
В 19:13 Лысак сообщил, что пожар, который возник из-за удара по Кривому Рогу, спасатели потушили.
Взрывной волной в городе повреждены спортзал, окна в админзданиях и многоэтажках. Пострадавших уже 14.