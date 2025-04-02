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Белый дом: Волц использовал Gmail не для секретной информации

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 2 апреля 2025, 21:43
Белый дом: Волц использовал Gmail не для секретной информации
Майк Волц, фото Getty Images

В Белом доме подтвердили, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолц пользовался незащищенным почтовым сервисом Gmail по рабочим вопросам, но не отправлял там секретные данные.

Источник: такой комментарий представитель Совета по национальной безопасности США Брайан Хьюз предоставил агентству Reuters, сообщает "Европейская правда"

Детали: Ранее The Washington Post сообщило, что члены Совета национальной безопасности при президенте Трампе, включая Уолтца, вели правительственные дела через личные аккаунты Gmail.

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Среди прочего, советник Трампа якобы получал на свой ящик Gmail менее конфиденциальную, но потенциально деликатную информацию, в частности свое расписание и другие рабочие документы.

По словам представителя Совета нацбезопасности США, Уолтц действительно получал на личную электронную почту "электронные письма и приглашения в календарь от старых контактов".

"Он никогда не отправлял секретные материалы через свою личную электронную почту или любую незащищенную платформу", – добавил он.

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Также Хьюз заверил, что все сотрудники Совета нацбезопасности знают о необходимости использовать защищенные каналы информации и о том, что "любая неправительственная корреспонденция должна быть сохранена для соблюдения требований законодательства о документации".

Переписка в Gmail стала еще одним примером сомнительной практики использования незащищенных каналов связи должностными лицами команды Трампа после скандала с мессенджером Signal.

Поскольку и сам Трамп, и чиновники его администрации отрицали, что в чате обсуждалась секретная информация, The Atlantic 26 марта опубликовало статью с конкретными данными о действиях авиации, наносившей удары по Йемену.

В Белом доме недавно официально заявили, что скандал с Signal для них "закрыт".

США
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