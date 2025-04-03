С оккупированных территорий и РФ в Украину вернули еще 11 детей – Лубинец

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 2 апреля, что с временно оккупированных территорий вернули еще 9 детей, а из России – 2.

Источник: Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "По обращению граждан в Офис Омбудсмена и в рамках реинтеграционных мероприятий поспособствовали возвращению 9 детей с временно оккупированной территории Украины, еще двух – с территории РФ".

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Детали: Как сообщил Лубинец, возраст детей от 2 до 17 лет. На оккупированной территории семьи с проукраинской позицией жили под давлением, их преследовали, запугивали и лишали прав, что было опасным для детей.

Украинский омбудсмен проинформировал, что из оккупации вернули беременную женщину с ребенком. Оккупанты запугивали ее и не оказывали медицинской помощи из-за отсутствия российских документов. После возвращения она получила необходимое лечение и родила девочку.

Также эвакуировали 11-летнего мальчика с мамой. Они оставались на оккупированной территории, пока отец был в плену.

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После его освобождения женщина попросила помощи в выезде. Теперь семья на подконтрольной Украине территории и скоро воссоединится.

Напомним: