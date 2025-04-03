Bloomberg: В США предостерегли другие страны от ответа на новые пошлины Трампа

Министр финансов США Скотт Бессент предостерег торговых партнеров США от ответа на новые пошлины, которые ввел президент Дональд Трамп.

Источник: интервью Бессента Bloomberg Television

Прямая речь: "Я бы не пытался мстить (Трампу за новые пошлины – ред.). Пока вы не ответите, это будет самая высокая цифра".

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Детали: Бессент сделал соответствующее заявление вскоре после того, как Трамп объявил о введении универсального базового тарифа на уровне 10% для многочисленных торговых партнеров, а также значительно более высоких дополнительных налогов для некоторых стран, в частности 34% для Китая и 20% для Европейского Союза.

В своем интервью министр отметил, что некоторые страны обратились к США, чтобы начать торговые переговоры. Бессент отметил, что администрация Трампа "даст некоторое время на то, чтобы все наладилось", а потом "увидит, куда все идет".

Напомним:

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