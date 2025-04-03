Bloomberg: В США предостерегли другие страны от ответа на новые пошлины Трампа
Министр финансов США Скотт Бессент предостерег торговых партнеров США от ответа на новые пошлины, которые ввел президент Дональд Трамп.
Источник: интервью Бессента Bloomberg Television
Прямая речь: "Я бы не пытался мстить (Трампу за новые пошлины – ред.). Пока вы не ответите, это будет самая высокая цифра".
Детали: Бессент сделал соответствующее заявление вскоре после того, как Трамп объявил о введении универсального базового тарифа на уровне 10% для многочисленных торговых партнеров, а также значительно более высоких дополнительных налогов для некоторых стран, в частности 34% для Китая и 20% для Европейского Союза.
В своем интервью министр отметил, что некоторые страны обратились к США, чтобы начать торговые переговоры. Бессент отметил, что администрация Трампа "даст некоторое время на то, чтобы все наладилось", а потом "увидит, куда все идет".
Напомним:
- Вечером 2 апреля стало известно, что Трамп вводит "взаимные пошлины" против всех стран мира.
- Трамп подтвердил, что его администрация введет 25% тарифы на импорт автомобилей, начиная с 3 апреля.