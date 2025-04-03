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МИД Франции: Военная конфронтация из-за ядерной программы Ирана "почти неизбежна"

Уляна Кричковская, Иван ДьяконовЧетверг, 3 апреля 2025, 02:32
МИД Франции: Военная конфронтация из-за ядерной программы Ирана почти неизбежна
Жан-Ноэль Барро. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время парламентских слушаний в среду, 2 апреля, предупредил, что в случае неспособности мировых держав быстро достичь нового соглашения с Ираном по его ядерной программе, военная конфронтация представляется "почти неизбежной".

Источник: Reuters, передает "Европейская правда"

Детали: Как отмечает агентство, европейские государства пытаются создать дипломатический путь для достижения соглашения по ограничению деятельности Ирана по обогащению урана до лета и до октября 2025 года, когда истекает срок действия санкций ООН, связанных с соглашением 2015 года по ядерной программе Ирана с мировыми державами.

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Западные государства заявляют, что ядерная программа является замаскированной попыткой создать атомную бомбу.

Прямая речь Барро: "Окно возможностей узкое. У нас есть всего несколько месяцев до окончания срока действия этого соглашения (2015 года – ред.). В случае неудачи военная конфронтация будет почти неизбежной".

Детали: Собеседники в дипломатических кругах агентства сообщили, что министры Франции, Великобритании и Германии, которые являются сторонами соглашения 2015 года, надеются обсудить этот вопрос госсекретарем США Марко Рубио, когда они соберутся в Брюсселе на министерскую встречу НАТО на этой неделе.

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Трамп вывел США из соглашения 2015 года, которое накладывало строгие ограничения на ядерную деятельность Тегерана в обмен на ослабление санкций.

С тех пор Иран значительно превысил установленные этим соглашением лимиты на обогащение урана, производя запасы с высоким уровнем чистоты расщепления, намного выше того, который, по мнению западных государств, является оправданным для гражданской энергетической программы, и близким к тому, который необходим для ядерных боеголовок.

Предыстория: 

  • В начале марта Трамп заявил, что направил верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи письмо с предложением по иранской ядерной программе.
  • По информации источников Axios, письмо Трампа к Хаменеи было "жестким" и содержало не только предложение переговоров по новой ядерной сделке, но и последствия, если Тегеран ее отвергнет.
  • В воскресенье, 30 марта, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что отвергает прямые переговоры с США по иранской ядерной программе, что стало первым ответом страны на письмо, направленное Трампом верховному лидеру Исламской Республики.
  • В тот же день Трамп заявил, что Иран столкнется с невиданными ранее бомбардировками, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами о разработке ядерного оружия.

ядерное оружиеИранФранция
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