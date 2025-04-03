Спецпредставитель Путина встретился с Виткоффом в Вашингтоне – Reuters

Посланник главы России Владимира Путина по вопросам инвестиций Кирилл Дмитриев встретился со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Вашингтоне, встреча стала первым визитом чиновника РФ после начала полномасштабной войны в Украине.

Источник: агентство Reuters

Дословно Reuters: "Администрация Трампа продолжает давить на Россию и Украину, чтобы они согласились на прекращение огня, сообщили два американских чиновника, знакомые с этим вопросом".

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Детали: Как сообщает агентство, Дмитриев, бывший инвестиционный банкир Goldman Sachs со Стэнфордским образованием, является одним из самых осведомленных представителей российской элиты в США, имея тесные связи с несколькими ключевыми фигурами команды Трампа.

Он стал самым высоким российским официальным представителем, посетившим США с официальным визитом после масштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Сам Дмитриев в социальной сети X отметил, что, якобы, в диалоге РФ и США, который является очень важным, речь идет о процветании мира.

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Напомним: