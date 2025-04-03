Генсек НАТО: Россия будет оставаться угрозой для Альянса даже после мира с Украиной
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел в Брюсселе заявил, что Россия продолжит представлять угрозу для стран Альянса еще много лет, даже после заключения мирного соглашения с Украиной.
Источник: корреспондент "Европейской правды"
Детали: Рютте подчеркнул, что Альянс должен планировать, как защитить свою территорию от России, ведь ее угроза не исчезнет с заключением мира с Украиной.
"В центре внимания на 2032 год – как защитить территорию НАТО от россиян, нашей долгосрочной угрозы, которая останется даже после того, как, я надеюсь, будет заключено соглашение по Украине. Российская угроза будет существовать еще много лет", – заявил Марк Рютте.
Генсек НАТО подтвердил, что США остается надежным союзником в рамках Альянса. "Вы видели, что сам президент Трамп сказал о статье 5, о НАТО, о своей полной преданности", – напомнил он.
И добавил, что знает об ожиданиях американцев: "они ожидают, что европейцы и канадцы будут тратить больше", и „этот вопрос будет сегодня на повестке дня".
"Есть четкое ожидание со стороны США, что мы уравняем расходы на европейскую часть НАТО с тем, что делают они. (Это необходимо) из-за российской угрозы, из-за наращивания Китаем ядерных вооружений, и, конечно, из-за Ирана и Северной Кореи", – сказал Марк Рютте.
Напомним:
- Накануне генсек НАТО впервые прокомментировал "слив" из Пентагона, что США не будут защищать Европу.
- Ранее СМИ опубликовали секретный документ Пентагона об изменении стратегии США, где Китай признается единственной угрозой.
- Также Марк Рютте спрогнозировал, что требования к оборонным расходам членов НАТО вырастут более чем в 1,5 раза.