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Генсек НАТО: Россия будет оставаться угрозой для Альянса даже после мира с Украиной

Татьяна Высоцкая, Анастасия ПроцЧетверг, 3 апреля 2025, 12:18
Генсек НАТО: Россия будет оставаться угрозой для Альянса даже после мира с Украиной
Марк Рютте. Иллюстративное фото: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед началом заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел в Брюсселе заявил, что Россия продолжит представлять угрозу для стран Альянса еще много лет, даже после заключения мирного соглашения с Украиной.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: Рютте подчеркнул, что Альянс должен планировать, как защитить свою территорию от России, ведь ее угроза не исчезнет с заключением мира с Украиной.

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"В центре внимания на 2032 год – как защитить территорию НАТО от россиян, нашей долгосрочной угрозы, которая останется даже после того, как, я надеюсь, будет заключено соглашение по Украине. Российская угроза будет существовать еще много лет", – заявил Марк Рютте.

Генсек НАТО подтвердил, что США остается надежным союзником в рамках Альянса. "Вы видели, что сам президент Трамп сказал о статье 5, о НАТО, о своей полной преданности", – напомнил он.

И добавил, что знает об ожиданиях американцев: "они ожидают, что европейцы и канадцы будут тратить больше", и „этот вопрос будет сегодня на повестке дня".

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"Есть четкое ожидание со стороны США, что мы уравняем расходы на европейскую часть НАТО с тем, что делают они. (Это необходимо) из-за российской угрозы, из-за наращивания Китаем ядерных вооружений, и, конечно, из-за Ирана и Северной Кореи", – сказал Марк Рютте.

Напомним:

НАТОРосcияроссийско-украинская война
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