Враг штурмует Андреевку: Генштаб показал уничтожение колонны бронетехники РФ
Четверг, 3 апреля 2025, 12:39
Российские оккупанты проводили штурмовые действия в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области: ВСУ уничтожают военную технику и личный состав противника.
Источник: Генштаб ВСУ в соцсетях
Детали: Сообщается, что враг задействовал около двух взводов личного состава и бронетехнику. Результат эффективных действий украинских воинов – подтвержденные потери противника в бронетехнике: поражено 12 единиц, из них полностью уничтожено – 7.
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Подтвержденные потери живой силы российских оккупантов составляют: 18 человек ликвидированы, 7 – получили ранения.
Указано, что подсчет потерь врага продолжается.