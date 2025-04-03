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Враг штурмует Андреевку: Генштаб показал уничтожение колонны бронетехники РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 апреля 2025, 12:39
Враг штурмует Андреевку: Генштаб показал уничтожение колонны бронетехники РФ
скриншот

Российские оккупанты проводили штурмовые действия в районе населенного пункта Андреевка Донецкой области: ВСУ уничтожают военную технику и личный состав противника.

Источник: Генштаб ВСУ в соцсетях

Детали: Сообщается, что враг задействовал около двух взводов личного состава и бронетехнику. Результат эффективных действий украинских воинов – подтвержденные потери противника в бронетехнике: поражено 12 единиц, из них полностью уничтожено – 7.

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Подтвержденные потери живой силы российских оккупантов составляют: 18 человек ликвидированы, 7 – получили ранения.

Указано, что подсчет потерь врага продолжается.

Донецкая областьвойнаГенштаб
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