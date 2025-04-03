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Рубио заявил, что США останутся в составе НАТО

Сергей Сидоренко, Станислав ПогориловЧетверг, 3 апреля 2025, 13:34
Рубио заявил, что США останутся в составе НАТО
Марко Рубио, фото: Getty Images

Государственный секретарь США Марко Рубио на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО перед началом встречи министров Альянса заявил, что Вашингтон не ставит под сомнение вопрос своего членства в НАТО.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Президент США четко дал понять, что он поддерживает НАТО, и мы планируем оставаться в НАТО".

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Детали: Он также напомнил, что недавно США потеряли четырех солдат, погибших на учениях в Литве. "Это напоминает нам, что США – в НАТО", – сделал он вывод.

Впрочем, для успешного существования НАТО с США в составе Марко Рубио ждет изменений со стороны других членов Альянса, в частности увеличения их военных бюджетов. Он подчеркнул, что считает нормальным такой взаимовыгодный "обмен" между союзниками.

"Нам надо, чтобы НАТО становился более жизнеспособными. Единственный путь, чтобы Альянс стал сильнее и более жизнеспособным – через усиление (оборонных) возможностей... Мы приоритизируем оборону и рассчитываем на то же самое", – пояснил он.

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Что предшествовало: В четверг новый посол США в НАТО Мэтью Уитакер прибыл в Брюссель и начал работу.

Читайте также аналитическую статью "Чем готова поступиться Европа, чтобы США не вышли из НАТО"

СШАНАТО
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