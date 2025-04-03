Синоптики предупреждают о существенном похолодании и до 15 см снега

4 апреля в Украине ожидается теплая погода, преимущественно без осадков, а с выходных погодные условия начнут ухудшаться – синоптики прогнозируют заморозки и местами значительный снег.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "4 апреля без осадков, лишь на юге страны местами небольшой дождь; температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19°. В выходные характер погоды начнет меняться".

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Детали: В субботу в юго-восточной части небольшой дождь, на остальной территории ночью без осадков, днем умеренные, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди. Температура ночью 3-8° тепла; днем 12-17°, в северных, Винницкой и Черкасской областях 9-14°, в западных областях 5-10°. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях днем порывы 15-20 м/с.

В Киеве 5 апреля дождь, ночью +8°+6°, днем до +13°, ветер западный, 5-10 м/с.

Погода 5 апреля Скриншот С сайта УГМЦ

С воскресенья в Украине ожидается осложнение погодных условий.

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"6-7 апреля в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях будут выпадать умеренные, местами значительные осадки в виде мокрого снега и снега (временное образование снежного покрова высотой 3-15 см), на дорогах гололедица; в западных областях усиление ветра до 15-20 м/с; снижение ночной температуры до заморозков 0-6°, в Карпатах до минус 10°", – сообщили в УГМЦ.

Погода 6 апреля Скриншот С сайтА УГМЦ

В Киеве в воскресенье прогнозируют дожди, ночью +6°+4°, днем до +6°C, ветер западный, 7-12 м/с.

7 апреля в столице ожидается снег и снижение температуры воздуха ночью до -1°-3°, днем до +1°+3°.

Погода 7 апреля Скриншот С сайтА УГМЦ

По прогнозу синоптиков, 8-10 апреля холодная с ночными заморозками погода распространится на большую часть территории Украины.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах", – предупредили в Укргидрометцентре.