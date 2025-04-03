По всей Украине звучала тревога из-за МиГа
Четверг, 3 апреля 2025, 14:23
Власти объявляли воздушную тревогу по всей территории Украины из-за взлета в России истребителя МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинжал".
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".
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Детали: Воздушные силы призывали не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Обновлено: В 14:22 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась 25 мин.
Предыстория:
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- Последний раз Воздушные силы сообщали о взлете МиГ-31К 14 марта.