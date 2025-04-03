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Силы обороны придерживаются "энергетического перемирия": в Генштабе рассказали, как его нарушает РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 апреля 2025, 14:55
Силы обороны придерживаются энергетического перемирия: в Генштабе рассказали, как его нарушает РФ
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Силы обороны Украины придерживаются условий "энергетического перемирия", в то же время информационные ресурсы государства-агрессора продуцируют фейки о поражении Украиной энергетических объектов в России и на оккупированных ею территориях.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: В частности, МИД РФ подготовил очередную псевдосводку о надуманных ударах по ряду российских нефте-, газо- и электропредприятий.

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Украинские военные отмечают, что Силы обороны неуклонно придерживаются достигнутых с партнерами договоренностей и не наносили ударов по энергетическим объектам как на территории РФ, так и в пределах временно оккупированных регионов Украины. Огневое поражение осуществляется исключительно по военным целям российской оккупационной армии.

В то же время, фиксируются многочисленные нарушения этих договоренностей со стороны российской армии. Так, в последней декаде марта, агрессор неоднократно атаковал украинские энергетические объекты в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Дословно: "Дипломатическое ведомство страны-агрессора традиционно распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы переложить на Украину собственную вину за срыв мирного урегулирования и продолжить захватническую войну против нашего государства".

перемириевойнаРосcия
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