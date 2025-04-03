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Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 3 апреля 2025, 19:32
Ответ Трампу: Канада вводит 25% пошлины на автомобили из США
фото: Getty Images

В ответ на торговую политику США Канада вводит 25-процентную пошлину на автомобили, импортируемые из США за пределами соглашения о зоне свободной торговли.

Источник: канадский премьер-министр Марк Карни на пресс-конференции в Оттаве 3 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CBC

Детали: Премьер Канады заявил, что тарифы будут распространяться на автомобили за пределами соглашения о свободной торговле, а также автозапчасти неканадского происхождения, которые соответствуют требованиям CUSMA.

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В то же время тарифные меры Оттавы не касаются Мексики – третьего государства, входящего в CUSMA.

"Наши старые отношения постоянного углубления интеграции с Соединенными Штатами закончились. 80-летний период, когда Соединенные Штаты взяли на себя роль глобального экономического лидерства... закончился", – констатировал Карни.

Глава канадского правительства также выразил убеждение, что администрация США вряд ли изменит текущую торговую политику – пока не станет очевидным, что американские семьи и работники испытывают от нее вред.

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Канада была исключена из-под действия 10-процентных базовых тарифов, которые США наложили на почти все страны мира.

Но 25-процентный тариф США на импортные автомобили, который вступил в силу в ночь на четверг, касается Канады и, как ожидается, нанесет сильный удар по канадской автомобильной промышленности.

Читайте больше о том, как вмешательство США полностью изменило расклады в Канаде.

тарифыТрампКанадаавто
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