Генштаб: На фронте произошло 111 столкновений

С начала суток 3 апреля на фронте произошло 111 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "С начала суток произошло 111 боевых столкновений, противник нанес один ракетный и 68 авиационных ударов, использовав одну ракету и 121 управляемых авиабомб, 753 ударов дронами-камикадзе, совершил около 4000 обстрелов позиций наших войск".

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Детали: На Харьковском направлении Силы обороны отбили три вражеских штурма в сторону Каменки и в районе Волчанска.

Враг пять раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и в направлении Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении сегодня российские войска 17 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Грековка, Новое, Екатериновка и в сторону Новомихайловки, Зеленой Долины, два боя продолжаются до сих пор.

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На Северском направлении Силы обороны отбили три штурмовые действия вражеских войск в районах Верхнекаменского и в сторону Ивано-Дарьевки и Выемки.

Сегодня наши войска отбили одну атаку противника в сторону Предтечино на Краматорском направлении.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня 16 раз штурмовали позиции наших защитников в районах Дачного, Дружбы, Дилиевки, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 37 штурмовых и наступательных действий. Активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Новокалиново, Тарасовка, Елизаветовка, Зверево, Удачное, Преображенка, Серебряное, Новосергиевка, Надеевка, Успеновка, Андреевка и в сторону Романовки, Алексеевки и Александрополя.

На Новопавловском направлении захватчики совершили семь атак на позиции украинских войск, противник пытался продвинуться в направлениях Разлива и Константинополя.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами по Новополю и Малиновке, КАБы сбросил на Камышеваху.

На Ореховском направлении произошло восемь боестолкновений в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Каменское, три боестолкновения еще продолжаются.

На Приднепровском направлении враг дважды пытался приблизиться к позициям наших защитников.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. В четверг украинские воины отбили семь атак захватнической армии на этом направлении, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор.