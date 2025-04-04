В результате атаки БПЛА в Днепре пострадали 3 человека – ОВА
Пятница, 4 апреля 2025, 01:19
В ночь на 4 апреля россияне запустили "Шахеды" по Днепропетровщине, из-за атаки произошли возгорания, пострадали 2 человека.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь: "В Днепре, предварительно, пострадали два человека. Медицинскую помощь им оказали на месте. Лечиться будут амбулаторно".
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Детали: Как заявил Лысак, громко было в Днепре и Каменском. В результате атаки беспилотников в областном центре произошли возгорания, также повреждены административные здания.
Обновление: В 01:44 Лысак сообщил, что ранения получила женщина 66 лет, её госпитализировали. Она находится в состоянии средней степени тяжести.