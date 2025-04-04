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Из-за дроновой атаки в Запорожье ранен мужчина, есть разрушения – ОВА

Степан ГафткоПятница, 4 апреля 2025, 01:41
Из-за дроновой атаки в Запорожье ранен мужчина, есть разрушения – ОВА
Фото с Telegram Запорожской ОВА

Россияне запустили "Шахеды" по Запорожской области, ранения получил 63-летний мужчина, есть разрушения гражданской инфраструктуры. 

Источник: председатель Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "По уточненной информации в результате вражеской атаки пострадал 63-летний мужчина. Медики оказывают всю необходимую помощь".

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Фото с Telegram Ивана Федорова

Детали: В 23:43 Федоров сообщил, что враг запустил не менее 7 беспилотников по Запорожью и району. В результате атаки повреждено складское помещение, произошел пожар в нежилом здании.

В 00:54 глава ОВА сообщил об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области.

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В 01:12 Федоров заявил, что в результате атаки есть пострадавший – 63-летний мужчина.

Запорожьероссийско-украинская войнаобстрелбеспилотники
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