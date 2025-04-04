В Броварском районе Киевщины из-за атаки БПЛА травмирован мужчина, возникли пожары – ОВА

Из-за российской дроновую атаку в Броварском районе Киевской области произошли два пожара, повреждены 10 автомобилей, один человек получил травмы.

Источник: председатель Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram

Прямая речь: "В результате вражеской атаки БПЛА в Броварском районе пострадал человек. Мужчина госпитализирован в местную больницу. Предварительно у него травма ноги и шеи. Вся необходимая медицинская помощь оказывается".

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Детали: По информации областной военной администрации, на территории парковки вспыхнул пожар, в результате которого загорелись 4 грузовика и один легковой автомобиль. Возгорание оперативно ликвидировали.

Кроме того, из-за падения обломков сбитых вражеских объектов произошло возгорание здания автосалона. Предварительно, повреждены 5 автомобилей. Этот пожар также удалось потушить.