В Броварском районе Киевщины из-за атаки БПЛА травмирован мужчина, возникли пожары – ОВА
Из-за российской дроновую атаку в Броварском районе Киевской области произошли два пожара, повреждены 10 автомобилей, один человек получил травмы.
Источник: председатель Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram
Прямая речь: "В результате вражеской атаки БПЛА в Броварском районе пострадал человек. Мужчина госпитализирован в местную больницу. Предварительно у него травма ноги и шеи. Вся необходимая медицинская помощь оказывается".
Детали: По информации областной военной администрации, на территории парковки вспыхнул пожар, в результате которого загорелись 4 грузовика и один легковой автомобиль. Возгорание оперативно ликвидировали.
Кроме того, из-за падения обломков сбитых вражеских объектов произошло возгорание здания автосалона. Предварительно, повреждены 5 автомобилей. Этот пожар также удалось потушить.