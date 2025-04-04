"Контракт 18-24": ВСУ рассказали о самых популярных специальностях и мотивации кандидатов

Некоторым кандидатам по программе "Контракт 18-24" отказывают из-за того, что они не прошли психологический отбор или военно-врачебную комиссию; наиболее востребованные специальности среди рекрутов – разведчика и стрелка.

Источник: спикеры пресс-конференции "Контракт 18-24. Рекрутинг сознательной молодежи" в "Укринформе"

Детали: По словам офицера отделения дистанционного найма, соцсетей и взаимодействия со СМИ 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ младшего лейтенанта Аллы Пунько, наибольшим спросом в программе "Контракт 18-24" пользуются специальности разведчика и стрелка.

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"По этому контракту есть предусмотренный перечень специальностей: стрелок, гранотометчик, разведчик и смежные к ним. Поэтому рекруты могут выбирать только среди этих. Больше всего пользуются спросом должности разведчика и стрелка", – отметила Пунько.

В процессе базовой военной подготовки обучение проходит в составах по 25-30 человек. В частности, рекруты изучают связь, тактическую медицину, огневую подготовку и национально-патриотическую подготовку.

Около 5% кандидатов получили отказ в подписании контракта из-за того, что они не прошли психологический отбор или военно-врачебную комиссию.

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"Критерии отбора: соответствующий возраст от 18 до 24 лет включительно, также пригодность, которая удостоверена военно-врачебной комиссией, прохождение психологического отбора и отсутствие судимостей у кандидатов... Также могут отказать непосредственно в части, если кандидат не соответствует занимаемой должности", – рассказала Пунько.

По словам офицера группы имиджевой продукции 1 центра рекрутинга Сухопутных войск лейтенанта Максима Теплова, с кандидатами в программу "Контракт 18-24" проводят опрос – почему именно они решили присоединиться к армии.

"Многие могут подумать, что это деньги, но мы приятно удивлены, потому что это не так. А это то, что есть четкие сроки контракта – 1 год, далее идет желание защищать страну и на третьем месте – деньги", – говорит Теплов.

Он сообщил, что рекруты после оформления в соответствующем центре Сухопутных войск сначала прибывают на БЗВП в учебном центре, что длится 45 дней, после этого отправляются на профессиональную подготовку, которая длится от 2 недель. Также на каждого рекрута выделяется более 200 тысяч гривен на материально-технические средства отдельно от снаряжения.

"Рекрут получает 20 тысяч гривен, плюс-минус, зарплаты соответственно и плюс средства за выполнение боевых задач. Это не учитывая дополнительной выплаты в размере 1 миллиона гривен", – отметила Пунько.

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