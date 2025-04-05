Министр финансов США раскритиковал Зеленского и окружение: Сделка не нравится тем, чьи руки в кассе

Министр финансов США Скотт Бессент, который ведет переговоры об украинских недрах, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "подорвал то, что должно было быть самой простой вещью в мире" во время ссоры с руководством США в Белом доме, а также заявил, что Зеленский "был артистом" и "получает несовершенные советы" от своего окружения.

Источник: Бессент в интервью Такеру Карлсону, который ранее брал интервью у российского правителя Владимира Путина

Детали: Бессент рассказал, что президент США Дональд Трамп попросил его заключить с Украиной экономическое соглашение, потому что это "было частью его мирного плана".

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"Мы собираемся заключить соглашение с украинцами, и это решит несколько вопросов. Во-первых, это сделает США и Украину партнерами, чтобы связать нас более тесно. Во-вторых, это будет символом для российского руководства, что США не бросают Украину. И, что важно, в-третьих, это покажет американскому народу, что мы имеем экономический интерес и что мы не предоставляем просто огромный грант… То есть Украина выиграет, мы выиграем, и это может быть долгосрочное партнерство", – расписал министр преимущества возможного соглашения.

Он пожаловался, что во время его приезда в Киев Зеленский не захотел подписывать соглашение и якобы обещал подписать его в Мюнхене, но и там этого не сделал. После этого украинцы, по словам Бессента, "умоляли приехать в Белый дом".

"И он (Зеленский – ред.) приехал в Овальный кабинет и подорвал то, что должно было бы быть самой простой вещью в мире, которую можно сделать. Он должен был появиться, дать пресс-конференцию, у нас бы был частный ланч, и если он хотел что-то сказать… он мог бы высказать свои претензии там. Все было на столе для подписания и оно не было подписано", – заявил Бессент.

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Ведущий Карлсон назвал Зеленского "неизбранным президентом государства-клиента, чьи чиновники оплачиваются американскими налогоплательщиками, учитывая их пенсионные выплаты".

Бессент на это отметил, что в Украине самый низкий пенсионный возраст в Европе – 60 лет (на самом деле в Украине пенсионный он в зависимости от приобретенного лицом страхового стажа составляет 60, 63 и 65 лет – ред.)

На вопрос Карлсона, почему Зеленский позволяет себе повышенный тон в адрес Трампа, Бессент сказал: "Он был артистом, что-то вроде водевиля. И он был обычным человеком, брошенным в сложное время, поднялся до небес, был героем и, я думаю, застрял. И, я думаю, перед огромным давлением... Я думаю, он получает не лучшие советы, его советники несовершенны".

Он снова принялся расхваливать возможное соглашение о недрах, заявляя, что "оно гарантирует, что деньги идут к американскому народу и к украинскому народу" и "это настоящее экономическое партнерство".

Прямая речь: "Знаете, кому это не нравится? Людям, чьи руки в кассе. Потому что мы регулировали поток денег. Я думаю, это часть сбоя. Я надеюсь, что это была ошибка, а не особенность системы, и что это починили.

Мы ожидаем украинскую техническую команду в начале следующей недели, и я надеюсь, что мы сможем подписать соглашение, и вернуться к ситуации win-win. Потому что президент Трамп хотел заключить это соглашение с украинцами, а потом пойти к российскому руководству и показать им, что мы стоим с украинцами, но на экономической основе. И тогда у россиян будет стимул также сесть за стол. Последовательность действий была нарушена, но я надеюсь, мы можем это починить".

Предыстория:

1 апреля глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Украина ведет консультации с США, чтобы достичь подписания "взаимоприемлемого текста" соглашения о минералах.

Президент Владимир Зеленский 28 марта сообщал, что Украина получила новый текст соглашения от США. Тогда он настоял, что Украина не готова признать предоставленную в последние годы американскую помощь долгом.

Президент США Дональд Трамп на выходных пообещал "большие проблемы" Владимиру Зеленскому за отказ от соглашения о недрах.

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.