Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Министр финансов США раскритиковал Зеленского и окружение: Сделка не нравится тем, чьи руки в кассе

Катерина ТищенкоСуббота, 5 апреля 2025, 23:42
Министр финансов США раскритиковал Зеленского и окружение: Сделка не нравится тем, чьи руки в кассе
Скотт Бессент, фото Bloomberg via Getty Images

Министр финансов США Скотт Бессент, который ведет переговоры об украинских недрах, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "подорвал то, что должно было быть самой простой вещью в мире" во время ссоры с руководством США в Белом доме, а также заявил, что Зеленский "был артистом" и "получает несовершенные советы" от своего окружения.

Источник: Бессент в интервью Такеру Карлсону, который ранее брал интервью у российского правителя Владимира Путина

Детали: Бессент рассказал, что президент США Дональд Трамп попросил его заключить с Украиной экономическое соглашение, потому что это "было частью его мирного плана".

Реклама:

"Мы собираемся заключить соглашение с украинцами, и это решит несколько вопросов. Во-первых, это сделает США и Украину партнерами, чтобы связать нас более тесно. Во-вторых, это будет символом для российского руководства, что США не бросают Украину. И, что важно, в-третьих, это покажет американскому народу, что мы имеем экономический интерес и что мы не предоставляем просто огромный грант… То есть Украина выиграет, мы выиграем, и это может быть долгосрочное партнерство", – расписал министр преимущества возможного соглашения.

Он пожаловался, что во время его приезда в Киев Зеленский не захотел подписывать соглашение и якобы обещал подписать его в Мюнхене, но и там этого не сделал. После этого украинцы, по словам Бессента, "умоляли приехать в Белый дом".

"И он (Зеленский – ред.) приехал в Овальный кабинет и подорвал то, что должно было бы быть самой простой вещью в мире, которую можно сделать. Он должен был появиться, дать пресс-конференцию, у нас бы был частный ланч, и если он хотел что-то сказать… он мог бы высказать свои претензии там. Все было на столе для подписания и оно не было подписано", – заявил Бессент.

РЕКЛАМА:

Ведущий Карлсон назвал Зеленского "неизбранным президентом государства-клиента, чьи чиновники оплачиваются американскими налогоплательщиками, учитывая их пенсионные выплаты".

Бессент на это отметил, что в Украине самый низкий пенсионный возраст в Европе – 60 лет (на самом деле в Украине пенсионный он в зависимости от приобретенного лицом страхового стажа составляет 60, 63 и 65 лет – ред.)

На вопрос Карлсона, почему Зеленский позволяет себе повышенный тон в адрес Трампа, Бессент сказал: "Он был артистом, что-то вроде водевиля. И он был обычным человеком, брошенным в сложное время, поднялся до небес, был героем и, я думаю, застрял. И, я думаю, перед огромным давлением... Я думаю, он получает не лучшие советы, его советники несовершенны".

Он снова принялся расхваливать возможное соглашение о недрах, заявляя, что "оно гарантирует, что деньги идут к американскому народу и к украинскому народу" и "это настоящее экономическое партнерство".

Прямая речь: "Знаете, кому это не нравится? Людям, чьи руки в кассе. Потому что мы регулировали поток денег. Я думаю, это часть сбоя. Я надеюсь, что это была ошибка, а не особенность системы, и что это починили.

Мы ожидаем украинскую техническую команду в начале следующей недели, и я надеюсь, что мы сможем подписать соглашение, и вернуться к ситуации win-win. Потому что президент Трамп хотел заключить это соглашение с украинцами, а потом пойти к российскому руководству и показать им, что мы стоим с украинцами, но на экономической основе. И тогда у россиян будет стимул также сесть за стол. Последовательность действий была нарушена, но я надеюсь, мы можем это починить".

Предыстория:

Подробнее читайте в материале "ЕвроПравды": Трамп с недрами и Украина без прав: как Киеву реагировать на новое соглашение, которое продвигают США.

СШАЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоДва человека погибли во время сжигания травы на Киевщине
NYP: На следующей неделе в Лондоне могут принять решение о полном прекращении огня
Россияне запустили 95 ракет и дронов - почти треть БПЛА удалось сбить
Администрация Трампа не обсуждает вопрос нового пакета помощи Украине – NYT
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы после утреннего удара РФ
В воинской части рассказали, что ВВК признала Насирова "годным к частям обеспечения"
Все новости...
США
После критики Зеленского посол США упомянула Россию в реакции на российскую атаку
В США – массовые протесты против политики Трампа
Зеленский: На Россию надо давить, а не терять время в пустых разговорах
Последние новости
13:34
Иран и США проведут переговоры в Риме в попытке достичь ядерной сделки
13:18
"Укрэнерго" определило трех кандидатов на должность председателя правления
12:59
фотоДва человека погибли во время сжигания травы на Киевщине
12:56
футболСкандал в УПЛ: комментатор раскритиковал Шовковского за русский язык во время матча с "Оболонью"
12:46
В Тайване продлили ограничения фондового рынка на фоне пошлин Трампа
12:35
В Украине создали "горячие линии" для сообщений о болезнях животных, вспышки которых фиксируют в ЕС
12:33
Премьер Баварии: Нам нужно больше Taurus для нас самих
12:18
У Орбана призвали венгров голосовать против Украины в ЕС
12:03
видеоСМИ: в Краснодаре сотня российских военных пыталась сбежать в СОЧ, нескольких до сих пор ищут
11:51
футзалКиевская "Аврора" выиграла регулярный чемпионат Украины, не проиграв ни одного матча
Все новости...
Реклама:
Реклама: