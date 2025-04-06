В Киеве и области работала ПВО
Воскресенье, 6 апреля 2025, 01:14
В ночь на 6 апреля ПВО работала в столице и Киевской области.
Источник: Киевская ОВА, начальник КГВА Тимур Ткаченко, КГВА
Дословно: "Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО".
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Детали: Из-за угрозы вражеских дронов в Киевской области объявили воздушную тревогу в 23:49 5 апреля.
Обновлено: В 2:13 6 апреля Ткаченко сообщил о работе ПВО в Киеве.
Перед этим на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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В 3:48 КГВА сообщила, что "в Киеве активно работает ПВО".
В 4.24 в Киеве и области объявили отбой воздушной тревоги.