По всей Украине была воздушная тревога из-за ракетной опасности

В ночь на 6 апреля по всей территории Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за ракетной опасности.

Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог

Дословно ВС: "Ракетная опасность в областях, где объявлена ​​воздушная тревога".

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Детали: Кроме того, в отдельных областях зафиксирована угроза вражеских ударных БпЛА.

Впоследствии Воздушные силы сообщили о движении ракет в направлении Черкасской области, из Черкасщины в Винницкую/Киевщину.

Позже стало известно, что ракеты в Винницкой области двигаются в сторону Хмельнитчины/Житомирщины.

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Около 2:40 ВС сообщили о новых ракетах из Херсона на Николаевщину, а также об угрозе для Коростеня и Житомира. Также они информировали о ракетах на юге Кировоградской области северо-западным курсом.

В 2:49 стало известно о движении ракет из Житомирщины на Винниччину/Киевщину.

Обновлено: В 3:38 по областям начали объявлять отбои воздушной тревоги.