В США – массовые протесты против политики Трампа

Тысячи протестующих собрались в субботу по всей территории США, включая Вашингтон, выражающие несогласие по поводу политики президента Дональда Трампа.

Источник: Reuters, Associated Press, "Громадське"

Детали: В целом организаторы акций заявили о 1200 акциях протеста во всех 50 штатах, а также в Канаде и Мексике.

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В Вашингтоне они ожидают более 20 000 участников. Около 150 групп активистов зарегистрировались для участия в демонстрациях под названием "Руки прочь!".

Reuters отмечает, что у протестующих были замечены украинские флаги и палестинские шарфы-куфии.

Одна из митингующих заявила, что она пришла протестовать против "всего", что делает Белый дом, начиная от политики в вопросах иммиграции до работы "Департамента эффективности" (DOGE) Илона Маска, от управления отраслью образования до введенных на этой неделе тарифов на импорт.

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"Я имею в виду, что вся наша страна под ударом, все наши институции, все то, что делает Америку такой, какой она есть", – сказала протестующая.

Протестующие недовольны шагами администрации Трампа по увольнению федеральных работников, закрытию местных офисов Управления социального обеспечения, ликвидации целых агентств, депортации иммигрантов, уменьшению защиты для трансгендерных людей и сокращению федерального финансирования программ здравоохранения.

Тысячи людей также собрались в Бостоне, штат Массачусетс. Они держали плакаты с надписями "Руки прочь от нашей демократии", "Руки прочь от нашего социального обеспечения" и "Равное включение разнообразия делает Америку сильной".

Во Флориде сотни людей провели демонстрацию в Палм-Бич-Гарденс, в нескольких километрах от гольф-клуба Трампа. Люди выстроились по обе стороны дороги, призывая сигналить в поддержку.

Сам Трамп также находился во Флориде, где он сыграл в гольф в своем клубе, а затем вернулся в резиденцию в Мар-а-Лаго.

В Белом доме на обвинения протестующих ответили, что "позиция президента четкая: он будет всегда защищать социальное обеспечение, медицинскую помощь и медицинскую помощь для соответствующих бенефициаров". В то же время, там раскритиковали демократов за "оказание льгот и медицинской помощи нелегальным иностранцам", что, по словам администрации Трампа, может привести к банкротству федеральных программ.

За несколько часов до начала протестов в Соединенных Штатах прошли также протесты в Берлине, Франкфурте, Париже и Лондоне.