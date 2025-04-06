Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США – массовые протесты против политики Трампа

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 6 апреля 2025, 02:38
В США – массовые протесты против политики Трампа
фото: AFP

Тысячи протестующих собрались в субботу по всей территории США, включая Вашингтон, выражающие несогласие по поводу политики президента Дональда Трампа.

Источник: Reuters, Associated Press, "Громадське"

Детали: В целом организаторы акций заявили о 1200 акциях протеста во всех 50 штатах, а также в Канаде и Мексике.

Реклама:

В Вашингтоне они ожидают более 20 000 участников. Около 150 групп активистов зарегистрировались для участия в демонстрациях под названием "Руки прочь!".

Reuters отмечает, что у протестующих были замечены украинские флаги и палестинские шарфы-куфии.

Одна из митингующих заявила, что она пришла протестовать против "всего", что делает Белый дом, начиная от политики в вопросах иммиграции до работы "Департамента эффективности" (DOGE) Илона Маска, от управления отраслью образования до введенных на этой неделе тарифов на импорт.

РЕКЛАМА:

"Я имею в виду, что вся наша страна под ударом, все наши институции, все то, что делает Америку такой, какой она есть", – сказала протестующая.

Протестующие недовольны шагами администрации Трампа по увольнению федеральных работников, закрытию местных офисов Управления социального обеспечения, ликвидации целых агентств, депортации иммигрантов, уменьшению защиты для трансгендерных людей и сокращению федерального финансирования программ здравоохранения.

Тысячи людей также собрались в Бостоне, штат Массачусетс. Они держали плакаты с надписями "Руки прочь от нашей демократии", "Руки прочь от нашего социального обеспечения" и "Равное включение разнообразия делает Америку сильной".

Во Флориде сотни людей провели демонстрацию в Палм-Бич-Гарденс, в нескольких километрах от гольф-клуба Трампа. Люди выстроились по обе стороны дороги, призывая сигналить в поддержку.

Сам Трамп также находился во Флориде, где он сыграл в гольф в своем клубе, а затем вернулся в резиденцию в Мар-а-Лаго.

В Белом доме на обвинения протестующих ответили, что "позиция президента четкая: он будет всегда защищать социальное обеспечение, медицинскую помощь и медицинскую помощь для соответствующих бенефициаров". В то же время, там раскритиковали демократов за "оказание льгот и медицинской помощи нелегальным иностранцам", что, по словам администрации Трампа, может привести к банкротству федеральных программ.

За несколько часов до начала протестов в Соединенных Штатах прошли также протесты в Берлине, Франкфурте, Париже и Лондоне.

СШАмитингиТрамп
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фотоДва человека погибли во время сжигания травы на Киевщине
NYP: На следующей неделе в Лондоне могут принять решение о полном прекращении огня
Россияне запустили 95 ракет и дронов - почти треть БПЛА удалось сбить
Администрация Трампа не обсуждает вопрос нового пакета помощи Украине – NYT
В Харькове завершили аварийно-спасательные работы после утреннего удара РФ
В воинской части рассказали, что ВВК признала Насирова "годным к частям обеспечения"
Все новости...
США
Министр финансов США раскритиковал Зеленского и окружение: Сделка не нравится тем, чьи руки в кассе
Зеленский: На Россию надо давить, а не терять время в пустых разговорах
МИД об ударе по Кривому Рогу: Это сигнал Москвы Вашингтону, что Путин будет продолжать войну
Последние новости
13:34
Иран и США проведут переговоры в Риме в попытке достичь ядерной сделки
13:18
"Укрэнерго" определило трех кандидатов на должность председателя правления
12:59
фотоДва человека погибли во время сжигания травы на Киевщине
12:56
футболСкандал в УПЛ: комментатор раскритиковал Шовковского за русский язык во время матча с "Оболонью"
12:46
В Тайване продлили ограничения фондового рынка на фоне пошлин Трампа
12:35
В Украине создали "горячие линии" для сообщений о болезнях животных, вспышки которых фиксируют в ЕС
12:33
Премьер Баварии: Нам нужно больше Taurus для нас самих
12:18
У Орбана призвали венгров голосовать против Украины в ЕС
12:03
видеоСМИ: в Краснодаре сотня российских военных пыталась сбежать в СОЧ, нескольких до сих пор ищут
11:51
футзалКиевская "Аврора" выиграла регулярный чемпионат Украины, не проиграв ни одного матча
Все новости...
Реклама:
Реклама: