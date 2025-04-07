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Генштаб: На фронте с начала суток состоялось 120 боев

Татьяна ОлейникПонедельник, 7 апреля 2025, 22:36
Генштаб: На фронте с начала суток состоялось 120 боев
Фото иллюстративное - 93 омбр "Холодный яр"

На фронте с начала суток 7 апреля состоялось 120 боевых столкновений, из них 42 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 7 апреля

Дословно: "С начала этих суток произошло 120 боевых столкновений. Российские захватчики нанесли 57 авиационных ударов, использовав 90 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1022 дронов-камикадзе и осуществили 4283 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов".

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Детали: На Купянском направлении противник провел три штурма позиций наших защитников в районах Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 19 раз атаковали позиции украинцев вблизи Надежды, Ямполовки и в сторону Новоплатоновки, Новомихайловки, Грековки, Редкодуба, Ольговки, Зеленой Долины и Нового.

На Северском направлении в течение дня враг совершил три попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Григорьевки, одна атака продолжается до сих пор.

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На Краматорском направлении пока зафиксировано три боевых столкновения вблизи Курдюмовки и Часового Яра. Украинские защитники отбили все вражеские атаки.

На Торецком направлении россияне 14 раз атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали неподалеку Дачного, Щербиновки, Озаряновки и Торецка.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 42 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Калиново, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Котлино, а также в направлениях Котляровки и Сергеевки.

Сегодня на Новопавловском направлении враг восемь раз атаковал в сторону Богатыря и вблизи Константинополя и Скудного.

На Гуляйпольском направлении захватчик сейчас проводит две атаки в направлении населенного пункта Шевченко.

Сегодня украинские защитники отражали пять штурмовых действий захватчиков на Ореховском направлении в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Степное и Щербаки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Курщине украинские воины отбили 17 атак россиян, два столкновения до сих пор продолжаются. Противник с начала суток нанес три авиационных удара, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам три управляемые авиационные бомбы и осуществил 191 артиллерийский обстрел, в том числе один из реактивной системы залпового огня.

Генштаббоевые действиявойна
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