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Трамп заявил, что США не будут отменять введенные тарифы

Иван ДьяконовВторник, 8 апреля 2025, 02:30
Трамп заявил, что США не будут отменять введенные тарифы
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют отменять действующие торговые тарифы. Он также резко раскритиковал Европейский Союз за, по его мнению, недобросовестную торговую политику.

Источник: Трамп во время выступления перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома 7 апреля

Детали: Президент США подтвердил, что его администрация не намерена приостанавливать действие тарифов, несмотря на международное давление и активные переговоры с рядом стран.

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"Мы не рассматриваем такую возможность", – заявил Трамп.

По его словам, Вашингтон имеет 36 триллионов долларов государственного долга, который возник "не просто так", и его администрация будет вести переговоры со многими странами, включая Китай, чтобы это исправить.

Трамп подчеркнул, что многие страны пытаются достичь новых соглашений с США, и американская сторона стремится заключить с каждой из них "справедливые" договоры. Он предупредил, что в случае отсутствия компромисса эти государства не смогут "участвовать в сотрудничестве с США".

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"Мы не можем так больше делать. Мы не можем больше быть глупыми людьми", – сказал Трамп, имея в виду предыдущие торговые практики.

Особое внимание президент уделил Европейскому Союзу, который обвинил в торговой монополии.

"Блок был создан, чтобы нанести вред США. Страны объединились, чтобы создать нечто вроде монополии – объединенную силу против США в торговле", – заявил он.

По его словам, ЕС манипулирует пошлинами, ограничивает импорт американских товаров, но взамен экспортирует в США миллионы автомобилей.

"Они не берут наши автомобили. Они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию, и все же они отправляют миллионы автомобилей в США. Так больше не будет. Это несправедливо", – подытожил Трамп.

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Предыстория:

Французский министр-делегат по вопросам внешней торговли Лоран Сен-Мартен предупредил, что ответ Европы на торговую войну, развязанную президентом США Дональдом Трампом, может быть "крайне агрессивным".

тарифыТрампСША
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