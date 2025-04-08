Трамп заявил, что США не будут отменять введенные тарифы

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют отменять действующие торговые тарифы. Он также резко раскритиковал Европейский Союз за, по его мнению, недобросовестную торговую политику.

Источник: Трамп во время выступления перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома 7 апреля

Детали: Президент США подтвердил, что его администрация не намерена приостанавливать действие тарифов, несмотря на международное давление и активные переговоры с рядом стран.

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"Мы не рассматриваем такую возможность", – заявил Трамп.

По его словам, Вашингтон имеет 36 триллионов долларов государственного долга, который возник "не просто так", и его администрация будет вести переговоры со многими странами, включая Китай, чтобы это исправить.

Трамп подчеркнул, что многие страны пытаются достичь новых соглашений с США, и американская сторона стремится заключить с каждой из них "справедливые" договоры. Он предупредил, что в случае отсутствия компромисса эти государства не смогут "участвовать в сотрудничестве с США".

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"Мы не можем так больше делать. Мы не можем больше быть глупыми людьми", – сказал Трамп, имея в виду предыдущие торговые практики.

Особое внимание президент уделил Европейскому Союзу, который обвинил в торговой монополии.

"Блок был создан, чтобы нанести вред США. Страны объединились, чтобы создать нечто вроде монополии – объединенную силу против США в торговле", – заявил он.

По его словам, ЕС манипулирует пошлинами, ограничивает импорт американских товаров, но взамен экспортирует в США миллионы автомобилей.

"Они не берут наши автомобили. Они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию, и все же они отправляют миллионы автомобилей в США. Так больше не будет. Это несправедливо", – подытожил Трамп.

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Предыстория:

2 апреля президент США объявил о введении таможенных тарифов против многих государств мира. На этом фоне в ЕС продолжается дискуссия о том, как лучше отвечать США на эти действия.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предложила Соединенным Штатам установить "нулевые тарифы" на промышленную продукцию, чтобы избежать эскалации торгового напряжения между ЕС и США.

Французский министр-делегат по вопросам внешней торговли Лоран Сен-Мартен предупредил, что ответ Европы на торговую войну, развязанную президентом США Дональдом Трампом, может быть "крайне агрессивным".