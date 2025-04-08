Канада еще не решила, будет ли присоединяться к миротворческой миссии в Украине после войны
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна еще не приняла окончательного решения относительно участия в миротворческом контингенте в Украине после завершения войны.
Источник: Карни в интервью Radio-Canada
Детали: Премьер рассказал, что решение Канады присоединиться к миротворческим усилиям будет зависеть от обстоятельств.
"Канада входит в "коалицию желающих", которую возглавляют Франция и Великобритания. Это одна из тем моих обсуждений с этими двумя лидерами", – заявил Карни.
Карни отметил недопустимость заключения любых мирных договоренностей, которые не будут поддержаны самой Украиной, а также категорически отверг возможность выполнения любых ультиматумов Кремля в отношении политического руководства Украины.
Прямая речь: "Я очень горжусь ролью правительства Канады и поддержкой канадцами украинского народа. Для меня неприемлемы любые договоренности о мире, на которые не согласится Украина, а также требования российского диктатора Путина заменить Владимира Зеленского на посту президента".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами 4 апреля сообщил, что военные представители так называемой "коалиции решительных", которая готова отправить свои войска в Украину, будут регулярно встречаться в течение следующих недель для обсуждения деталей миротворческой миссии.
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эмманюэль Макрон во время разговора в субботу, 5 апреля, обсудили работу "коалиции решительных" по размещению военного контингента в Украине.