Канада еще не решила, будет ли присоединяться к миротворческой миссии в Украине после войны

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна еще не приняла окончательного решения относительно участия в миротворческом контингенте в Украине после завершения войны.

Источник: Карни в интервью Radio-Canada

Детали: Премьер рассказал, что решение Канады присоединиться к миротворческим усилиям будет зависеть от обстоятельств.

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"Канада входит в "коалицию желающих", которую возглавляют Франция и Великобритания. Это одна из тем моих обсуждений с этими двумя лидерами", – заявил Карни.

Карни отметил недопустимость заключения любых мирных договоренностей, которые не будут поддержаны самой Украиной, а также категорически отверг возможность выполнения любых ультиматумов Кремля в отношении политического руководства Украины.

Прямая речь: "Я очень горжусь ролью правительства Канады и поддержкой канадцами украинского народа. Для меня неприемлемы любые договоренности о мире, на которые не согласится Украина, а также требования российского диктатора Путина заменить Владимира Зеленского на посту президента".

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