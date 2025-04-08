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Трамп раскритиковал Россию: Они бомбардируют сейчас, как сумасшедшие

Ирина Кутелева, Ирина БалачукВторник, 8 апреля 2025, 07:28
Трамп раскритиковал Россию: Они бомбардируют сейчас, как сумасшедшие
Президент США Дональд Трамп. Фото с Facebook

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится, что Россия в последнее время усилила свои атаки на Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление американского президента на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете

Прямая речь Трампа: "Мне не нравится то, что происходит с бомбардировками, потому что они (россияне – ред.) бомбардируют, как сумасшедшие, прямо сейчас".

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Детали: Он добавил, что "это очень нехорошая ситуация".

Трамп также напомнил, что США ведут переговоры, как с РФ, так и с Украиной относительно потенциального мирного урегулирования.

"И мы вроде как приближаемся, но я не доволен всеми бомбардировками, которые происходят последнюю неделю или где-то так. Это ужасно", – резюмировал Трамп.

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Предыстория:

  • Недавно государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа ожидает от России готовности к прекращению войны.
  • В то же время СМИ сообщали, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев из-за дополнительных условий, которые выставляет российская сторона во время переговоров.
  • Сам Трамп ранее говорил, что "разозлился" после того, как хозяин Кремля Владимир Путин поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского.

ТрампРосcияобстрел
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