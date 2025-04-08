Трамп раскритиковал Россию: Они бомбардируют сейчас, как сумасшедшие
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится, что Россия в последнее время усилила свои атаки на Украину.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление американского президента на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете
Прямая речь Трампа: "Мне не нравится то, что происходит с бомбардировками, потому что они (россияне – ред.) бомбардируют, как сумасшедшие, прямо сейчас".
Детали: Он добавил, что "это очень нехорошая ситуация".
Трамп также напомнил, что США ведут переговоры, как с РФ, так и с Украиной относительно потенциального мирного урегулирования.
"И мы вроде как приближаемся, но я не доволен всеми бомбардировками, которые происходят последнюю неделю или где-то так. Это ужасно", – резюмировал Трамп.
Предыстория:
- Недавно государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Трампа ожидает от России готовности к прекращению войны.
- В то же время СМИ сообщали, что высокопоставленные чиновники администрации Трампа начали признавать, что США могут не добиться мирного соглашения по Украине в ближайшие несколько месяцев из-за дополнительных условий, которые выставляет российская сторона во время переговоров.
- Сам Трамп ранее говорил, что "разозлился" после того, как хозяин Кремля Владимир Путин поставил под сомнение легитимность Владимира Зеленского.