Трамп раскритиковал Россию: Они бомбардируют сейчас, как сумасшедшие

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нравится, что Россия в последнее время усилила свои атаки на Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление американского президента на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете

Прямая речь Трампа: "Мне не нравится то, что происходит с бомбардировками, потому что они (россияне – ред.) бомбардируют, как сумасшедшие, прямо сейчас".

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Детали: Он добавил, что "это очень нехорошая ситуация".

Трамп также напомнил, что США ведут переговоры, как с РФ, так и с Украиной относительно потенциального мирного урегулирования.

"И мы вроде как приближаемся, но я не доволен всеми бомбардировками, которые происходят последнюю неделю или где-то так. Это ужасно", – резюмировал Трамп.

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