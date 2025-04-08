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Россияне атаковали Днепропетровскую область – повредили инфраструктуру, дома, предприятие

Ирина БалачукВторник, 8 апреля 2025, 07:47
Россияне атаковали Днепропетровскую область – повредили инфраструктуру, дома, предприятие
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Ночью 8 апреля российские оккупанты атаковали дронами и из тяжелой артиллерии мирные населенные пункты на Днепропетровщине, в результате чего повреждена инфраструктура, жилые многоэтажки, предприятие и частные дома.

Источник: глава ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью враг атаковал Самаровский район БпЛА. Повреждена инфраструктура. Произошло возгорание – пожар спасатели потушили. Повреждены 6 многоквартирных домов и магазин". 

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ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: По Никопольщине захватчики били беспилотниками и тяжелой артиллерией – целились по Никополю, Марганецкую и Покровскую общины. В результате атаки повреждены админздания, промышленное предприятие, частный дом и автобус. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

В Синельниковском районе из-за российских обстрелов побиты 2 частных дома и хозяйственная постройка.

"Везде – без погибших и пострадавших. Подразделения ВК "Восток" уничтожили над областью 8 БпЛА", – подытожил Лысак.

Днепропетровская областьобстрел
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