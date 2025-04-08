Треть всех атак на фронте за сутки состоялась на Покровском направлении – Генштаб

Россияне чаще всего атаковали за прошедшие сутки Покровское, Торецкое, Лиманское и Курское направления - всего произошло 159 боестолкновений.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Вчера (7 апреля – ред.) противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 1 ракетный удар с применением 1 ракеты, а также 74 авиаудара, в частности сбросил 120 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более 5800 обстрелов, из них 134 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2782 дронов-камикадзе".

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Детали: За прошедшие сутки на Купянском направлении произошло 4 атаки со стороны оккупантов. Военные отражали штурмы в направлении Песчаного, а также вблизи Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении противник пытался продвинуться 21 раз. Атаки происходили вблизи Надежды, Ямполовки, Торского, а также в направлениях Новоплатоновки, Новомихайловки, Грековки, Редкодуба, Ольговки, Зеленой Долины и Нового.

В районе Григорьевки, на Северском направлении, зафиксировано 3 попытки штурма, все они были успешно отбиты.

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На Краматорском направлении произошло 3 боевых столкновения в районах Курдюмовки и Часового Яра.

Торецкое направление подверглось 23 атакам вблизи Дачного, Щербиновки, Озаряновки и Торецка.

На Покровском направлении зафиксировано 52 попытки продвижения противника. Военные сдерживали атаки в районах Калиново, Лисовка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Удачное, Успеновка, Преображенка, Андреевка, Котлино, а также в направлениях Котляровки, Малиновки и Сергеевки.

В районе Новопавловки в течение суток противник совершил 12 атак в сторону Багатира и вблизи Константинополя, Разлива и Скудного.

На Гуляйпольском направлении враг дважды безуспешно пытался прорваться в сторону Шевченково.

На Ореховском направлении удалось остановить 8 вражеских атак в районах Малых Щербаков, Степного и Щербаков.

В районе Курской области за сутки была отражена 21 атака. Также враг нанес 5 авиаударов, используя 9 управляемых бомб, и совершил 278 артобстрелов, один из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях не выявлено признаков подготовки наступательных группировок.