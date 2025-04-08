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Застрелил военного, планировал убийство главы ХОВА: в Харькове будут судить агента РФ

Валентина РоманенкоВторник, 8 апреля 2025, 11:40
Застрелил военного, планировал убийство главы ХОВА: в Харькове будут судить агента РФ
фото прокуратуры

В Харькове будут судить вражеского агента, который застрелил украинского военного, планировал убить двух чиновников и совершил диверсии.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: Прокуроры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего мужчины по фактам совершения ряда преступлений.

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Обвиняемый – уроженец города Евпатория АР Крым. Мужчина имел много проблем с законом и был неоднократно судим. После 2015 года он переехал в российский Белгород.

По данным следствия, фигурант увлекался российской идеологией, поэтому попал в поле зрения вражеских спецслужб. Он заключил соглашение о сотрудничестве с представителями ФСБ РФ по выполнению на неоккупированной территории Украины задач, направленных на проведение подрывной деятельности.

По преступному плану, в феврале 2024 года фигурант прибыл в Харьков. Первым заданием от российских кураторов было убийство украинского военного. Вечером 5 марта фигурант выстрелил в спину мужчины возле одной из многоэтажек в Харькове. Военнослужащий скончался на месте.

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В дальнейшем по собственной инициативе в интересах государства-агрессора агент совершил подрыв важных зданий в областном центре. Ночью 26 марта агент привел в боевую готовность и бросил в сторону администрации Шевченковского района ручную осколочную гранату М67, в результате срабатывания которой произошел взрыв. Согласно заключению экспертизы, материальный ущерб составил почти 2,5 млн гривен.

Впоследствии фигурант прибыл в подразделение межрайонной специализированной травматологической МСЭК в Харькове. Он прикрепил к входной двери помещения взрывное устройство. Конструкции дверей были повреждены, а мужчина, как и в предыдущие разы, с места преступления скрылся.

Еще одним заданием было убийство начальника Дергачевской городской военной администрации. Фигурант изучал образ жизни чиновника, маршруты передвижения и места посещения. В октябре 2024 года, сделав радиоуправляемое взрывное устройство, он поехал в Дергачи и заложил путем крепления фиксирующим элементом в виде магнита взрывчатку под кузов авто чиновника. К счастью, глава ГВА, увидев взрывчатку, оперативно обратился в правоохранительные органы и спас свою жизнь.

 

В дальнейшем фигурант планировал совершить убийство начальника Харьковской областной военной администрации. По плану, мужчина должен был осуществить подрыв транспортного средства, которым пользуется руководитель ХОВА, за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов США.

Однако, понимая, что украинские правоохранители уже разыскивают его, фигурант "поставил на паузу" убийство.

Кроме того, агент успел поджечь два военных авто в Харькове.

Правоохранители отслеживали его движение и в конце октября 2024 года задержали фигуранта в электричке, когда он пытался выехать из Харькова и "залечь на дно".

Фигуранту была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Обвиняемого будут судить в Дзержинском районном суде г. Харькова. Максимальное наказание, которое грозит агенту, – пожизненное лишение свободы.

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