ВСУ сбили самый дорогой российский БПЛА "Мерлин-ВР", стоимостью более $300 тысяч

Вооруженные силы Украины на Лиманском направлении уничтожили самый дорогой российский БПЛА-разведчик "Мерлин-ВР", стоимость которого превышает 300 тысяч долларов.

Источник: ОСУВ "Хортица"

Дословно: "Гонки за вражеским крылом устроили зенитчики механизированной бригады и их собратья из артиллерийской бригады".

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Детали: Воины 63-й механизированной бригады уничтожили дорогостоящий российский разведывательный беспилотник на Лиманском направлении.

ЗСУ збили найдорожчий російський БПЛА "Мерлін-ВР", вартістю понад $300 тисяч https://t.co/0VtNGEhVZF pic.twitter.com/kkBOGs7g15 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 8, 2025

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Артиллеристы успели добраться до добычи раньше, чем военные механизированой бригады, зато дрону пехотинцев удалось зафиксировать редкие кадры сбивания вражеской цели на высоте нескольких километров.

"Мерлин-ВР" стоит более 300 тысяч долларов. Этот российский БПЛА способен подниматься в небо на 5 км и находиться в воздухе 10 часов, пролетая 600 км.