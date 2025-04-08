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ВСУ сбили самый дорогой российский БПЛА "Мерлин-ВР", стоимостью более $300 тысяч

Степан ГафткоВторник, 8 апреля 2025, 12:46
ВСУ сбили самый дорогой российский БПЛА Мерлин-ВР, стоимостью более $300 тысяч
Фото: скриншот с видео ОСГВ "Хортица"

Вооруженные силы Украины на Лиманском направлении уничтожили самый дорогой российский БПЛА-разведчик "Мерлин-ВР", стоимость которого превышает 300 тысяч долларов.

Источник: ОСУВ "Хортица"

Дословно: "Гонки за вражеским крылом устроили зенитчики механизированной бригады и их собратья из артиллерийской бригады".

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Детали: Воины 63-й механизированной бригады уничтожили дорогостоящий российский разведывательный беспилотник на Лиманском направлении.

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Артиллеристы успели добраться до добычи раньше, чем военные механизированой бригады, зато дрону пехотинцев удалось зафиксировать редкие кадры сбивания вражеской цели на высоте нескольких километров.

"Мерлин-ВР" стоит более 300 тысяч долларов. Этот российский БПЛА способен подниматься в небо на 5 км и находиться в воздухе 10 часов, пролетая 600 км.

российско-украинская войнабеспилотники
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