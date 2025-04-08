США объявили о выводе военных и техники из ключевого хаба помощи Украине в Польше

Командование Сухопутных войск США в Европе и Африке объявило о "давно запланированной" передислокации американского военного персонала и техники из аэропорта Ясенка в Польше вблизи Жешува, который является ключевым хабом помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение командования,

Детали: Сообщается, что "давно запланированная" передислокация состоится в другие места в Польше.

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Как подчеркивается в коммюнике, опубликованном на сайте командования в понедельник, эта передислокация является "частью более широкой стратегии оптимизации военных операций США, улучшения поддержки союзников и партнеров с одновременным повышением эффективности".

В нем отмечается, что это решение "отражает месяцы оценок и планирований", проводившихся в координации с польской стороной и другими союзниками по НАТО.

"Этот объект не является постоянной польской военной базой, но уже три года используется силами США, НАТО и партнеров", – говорится в коммюнике.

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Ясёнка под руководством Польши и стран НАТО и в дальнейшем будет использоваться для оказания военной помощи Украине, заявили в командовании.

В ответ на коммюнике президент Анджей Дуда заверил, что перемещение американской военной техники из Ясёнки не означает вывод войск.

Американские военные прибыли на аэродром под Жешувом с началом полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. С тех пор Ясёнка стал ключевым логистическим узлом для технической поддержки, которую западные страны предоставляют Украине. Как особо важная локация, она была прикрыта, среди прочего, противовоздушной обороной американских систем Patriot.

Изначально поддержка Украины в рамках так называемого формата "Рамштайн" контролировалась США. По результатам саммита НАТО в Вашингтоне ответственность была передана НАТО, а значит, и другим государствам-членам Альянса. Чтобы разгрузить американцев, в последние месяцы там были развернуты зенитные системы из Германии и Норвегии.

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