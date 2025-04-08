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Украинские военные взяли в плен двух китайцев, которые воевали за РФ

Александр ШумилинВторник, 8 апреля 2025, 15:23
Украинские военные взяли в плен двух китайцев, которые воевали за РФ
скриншот

Украинские военные в Донецкой области взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии.

Источник: сообщение президента Украины Владимира Зеленского, ОП

Прямая речь: "Наши военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Это произошло на территории Украины - в Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карты, личные данные.

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Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше, чем двое. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения Вооруженных Сил".

Я поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать".

Детали: Пленные находятся в Службе безопасности Украины. Зеленский добавил, что привлечение Россией прямо или косвенно Китая в войну - "это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны".

"Он ищет, как воевать дальше. На это точно нужна реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир", - написал он.

Согласно сообщению ОП, Зеленский рассказал СМИ, что китайских военных взяли в плен в Донецкой области в районе Тарасовки и Белогоровки. Был бой с шестью китайскими военными.

"Это еще одна страна, которая военно поддерживает вторжение России в Украину. Это еще одна после Ирана и военных Северной Кореи. Но есть разница: северные корейцы на Курском направлении воевали против нас, китайцы воюют на территории Украины. Думаю, что это важный момент, который нам надо обсуждать с партнерами", - подчеркнул президент.

Предыстория:

Китайвойнапленные
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