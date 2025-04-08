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Как бойцам вернуться после СОЧ или дезертирства: ГБР разъяснило обновленный алгоритм

Валентина РоманенкоВторник, 8 апреля 2025, 15:29
Как бойцам вернуться после СОЧ или дезертирства: ГБР разъяснило обновленный алгоритм
иллюстративное фото

Государственное бюро расследований пошагово разъяснило обновленный алгоритм действий для военнослужащих, которые самовольно самовольно оставили часть.

Источник: пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ в соцсетях

Детали: Обновленный алгоритм действий для военнослужащих начал действовать с 1 марта 2025 года.

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Если самовольное оставление части продолжалось до 3 дней.

  • уголовное производство не возбуждается;
  • военный может вернуться в часть, которую оставил;
  • при возвращении восстанавливаются выплата денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.

Если СОЧ - более 3 дней.

В случае, если совершено впервые и военнослужащий желает вернуться на службу:

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  • возбуждается уголовное производство;
  • военный лично обращается через приложение "Армія+" к командиру (начальнику) воинской части (учреждения) и получает письменное согласие на дальнейшее прохождение службы;
  • военнослужащий подает прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или Нацполиции), суду ходатайство о намерении вернуться на службу и добавляет письменное согласие командира;
  • в суд направляются материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности, которым принимается соответствующее решение;
  • военнослужащий предоставляет командиру решение суда и возвращается на службу.

Если СОЧ более 3 дней совершено повторно или военнослужащий не желает вернуться на службу:

  • возбуждается уголовное производство;
  • военнослужащего разыскивают и задерживают;
  • военнослужащему избирается мера пресечения;
  • в отношении него направляется в суд обвинительный акт;
  • судом выносится приговор (за совершение СЗЧ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет).

Дословно КСВ: "Всем бывает трудно. Но возвращение – это смелость, которая тоже заслуживает уважения. Не бойся сделать шаг навстречу собратьям и себе".

Знать больше: Побег из армии. Почему СОЧ и дезертирство стали массовым явлением и как решить эту проблему

Предыстория:

  • 1 марта завершился срок быстрого возвращения на службу военных, самовольно оставивших воинскую часть или место службы.
  • В период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года, по данным ГБР, на службу вернулись почти 21 тысяча 100 военнослужащих.
  • Члены комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки вместе с Генштабом ВСУ и Министерством обороны наработали законопроект, который предусматривает, что военная служба во время СОЧ или дезертирства не будет приостанавливаться.

армияГБР
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