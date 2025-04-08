Как бойцам вернуться после СОЧ или дезертирства: ГБР разъяснило обновленный алгоритм

Государственное бюро расследований пошагово разъяснило обновленный алгоритм действий для военнослужащих, которые самовольно самовольно оставили часть.

Источник: пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ в соцсетях

Детали: Обновленный алгоритм действий для военнослужащих начал действовать с 1 марта 2025 года.

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Если самовольное оставление части продолжалось до 3 дней.

уголовное производство не возбуждается;

военный может вернуться в часть, которую оставил;

при возвращении восстанавливаются выплата денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.

Если СОЧ - более 3 дней.

В случае, если совершено впервые и военнослужащий желает вернуться на службу:

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возбуждается уголовное производство;

военный лично обращается через приложение "Армія+" к командиру (начальнику) воинской части (учреждения) и получает письменное согласие на дальнейшее прохождение службы;

военнослужащий подает прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или Нацполиции), суду ходатайство о намерении вернуться на службу и добавляет письменное согласие командира;

в суд направляются материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности, которым принимается соответствующее решение;

военнослужащий предоставляет командиру решение суда и возвращается на службу.

Если СОЧ более 3 дней совершено повторно или военнослужащий не желает вернуться на службу:

возбуждается уголовное производство;

военнослужащего разыскивают и задерживают;

военнослужащему избирается мера пресечения;

в отношении него направляется в суд обвинительный акт;

судом выносится приговор (за совершение СЗЧ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет).

Дословно КСВ: "Всем бывает трудно. Но возвращение – это смелость, которая тоже заслуживает уважения. Не бойся сделать шаг навстречу собратьям и себе".

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