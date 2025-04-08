Как бойцам вернуться после СОЧ или дезертирства: ГБР разъяснило обновленный алгоритм
Государственное бюро расследований пошагово разъяснило обновленный алгоритм действий для военнослужащих, которые самовольно самовольно оставили часть.
Источник: пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ в соцсетях
Детали: Обновленный алгоритм действий для военнослужащих начал действовать с 1 марта 2025 года.
Если самовольное оставление части продолжалось до 3 дней.
- уголовное производство не возбуждается;
- военный может вернуться в часть, которую оставил;
- при возвращении восстанавливаются выплата денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения.
Если СОЧ - более 3 дней.
В случае, если совершено впервые и военнослужащий желает вернуться на службу:
- возбуждается уголовное производство;
- военный лично обращается через приложение "Армія+" к командиру (начальнику) воинской части (учреждения) и получает письменное согласие на дальнейшее прохождение службы;
- военнослужащий подает прокурору, органу досудебного расследования (ГБР или Нацполиции), суду ходатайство о намерении вернуться на службу и добавляет письменное согласие командира;
- в суд направляются материалы для освобождения такого военнослужащего от уголовной ответственности, которым принимается соответствующее решение;
- военнослужащий предоставляет командиру решение суда и возвращается на службу.
Если СОЧ более 3 дней совершено повторно или военнослужащий не желает вернуться на службу:
- возбуждается уголовное производство;
- военнослужащего разыскивают и задерживают;
- военнослужащему избирается мера пресечения;
- в отношении него направляется в суд обвинительный акт;
- судом выносится приговор (за совершение СЗЧ предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет).
Дословно КСВ: "Всем бывает трудно. Но возвращение – это смелость, которая тоже заслуживает уважения. Не бойся сделать шаг навстречу собратьям и себе".
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Предыстория:
- 1 марта завершился срок быстрого возвращения на службу военных, самовольно оставивших воинскую часть или место службы.
- В период с 29 ноября 2024 года по 1 марта 2025 года, по данным ГБР, на службу вернулись почти 21 тысяча 100 военнослужащих.
- Члены комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки вместе с Генштабом ВСУ и Министерством обороны наработали законопроект, который предусматривает, что военная служба во время СОЧ или дезертирства не будет приостанавливаться.