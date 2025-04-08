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Вдову военного подстрекали дать взятку за демобилизацию сына: СБУ и полиция разоблачили схему

Валентина РоманенкоВторник, 8 апреля 2025, 16:31
Вдову военного подстрекали дать взятку за демобилизацию сына: СБУ и полиция разоблачили схему
фото полиции

В Винницкой области полиция и СБУ разоблачили злоумышленников, которые подстрекали жену погибшего защитника Украины к даче взятки за демобилизацию сына.

Источник: Служба безопасности Украины, Нацпол, Винницкая областная прокуратура, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно СБУ: "По результатам комплексных мероприятий задержана депутат одного из поселковых советов Винницкой области, которая вместе с местным адвокатом и его сообщником требовали деньги у семьи погибшего воина ВСУ.

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В обмен на взятку фигуранты обещали пострадавшей ускорить процедуру демобилизации ее сына-военного, который вместе с отцом воевал на фронте.

По предварительной информации, в случае отказа платить фигуранты угрожали ей искусственными препятствиями при увольнении сына с военной службы".

Детали: По данным источника УП, фигуранткой в деле является депутат Песчанского поселкового совета Елена Чабан.

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Правоохранители установили, что преступную схему организовали 46-летняя депутат, 63-летний адвокат и 62-летний местный житель.

Подозреваемые, зная, что у 51-летней потерпевшей на фронте погиб муж и она получает выплаты от государства, в течение февраля - апреля 2025 года убеждали женщину, что за 4 000 долларов США будут способствовать демобилизации ее сына.

Правонарушителей задержали сразу после получения определенной суммы, отмечают прокуроры. Во время обысков у задержанных были обнаружены мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

 
фото прокуратуры

Всем трем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (подстрекательство к законченному покушению на предоставление должностному лицу неправомерной выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас к подозреваемым суд применил меры пресечения в виде содержания под стражей.

взяткаВинницкая областьСБУ
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