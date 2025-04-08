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США ввели против Китая тарифы в 104%

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 8 апреля 2025, 20:24
США ввели против Китая тарифы в 104%
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты наложили на Китай тарифы в 104%, которые вступят в силу с 9 апреля.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Fox News.

Детали: По словам Левитт, поскольку Китай отказался отменять свои контрпошлины, с полудня (19:00 по Киеву) вторника тарифная ставка для него выросла на 50% - с 54% до 104%.

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Пошлины по этой ставке будут взиматься с 9 апреля, добавила пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, сначала Дональд Трамп объявил о введении 54% тарифов на весь китайский импорт в США – это самый высокий показатель среди всех иностранных государств.

В ответ Китай объявил, что с 10 апреля введет 34-процентные тарифы на весь импорт из США. Это возмутило Трампа и он заявил, что введет дополнительные тарифы в 50% против Китая, если тот не отменит свои последние тарифные меры.

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Министр финансов США Скотт Бессент считает эскалацию тарифной войны со стороны Китая "большой ошибкой".

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СШАКитай
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