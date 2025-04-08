Российская армия массированно ударила по Харькову дронами: возникли пожары, есть пострадавший

Вечером вторника российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Харькову, возникли пожары, есть пострадавшие.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов, городской голова Игорь Терехов, начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко

Детали: Синегубов сообщил, что в Киевском районе Харькова зафиксирован обстрел вражеским БПЛА типа "Шахед".

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По словам Терехова, на месте возник пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Впоследствии Синегубов сообщил о еще одном взрыве в городе. По его словам, второй удар пришелся по Шевченковскому району.

В 21:31 Терехов сообщил, что поступила информация об одном пострадавшем.

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Обновлено: Позже стало известно, что в городе была еще серия взрывов – на Харьков продолжается массированная атака дронов. На месте попаданий возник пожар.

Синегубов уточнил, что в городе прогремело не менее 15 взрывов. Угроза вражеских ударов сохраняется.

По состоянию на 23:41 в Основянском районе уже двое пострадавших. Предварительно по городу за этот вечер более 20-ти прилетов. 17 из них в Основянском районе, – сообщил Терехов.

Яциченко отметил, что попадания произошли по меньшей мере в четырех районах города.

По его словам, известно об одном пострадавшем человеке.

Позже в прокуратуре уточнили, что известно о двух пострадавших.