Российская армия массированно ударила по Харькову дронами: возникли пожары, есть пострадавший
Вечером вторника российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по Харькову, возникли пожары, есть пострадавшие.
Источник: председатель ОВА Олег Синегубов, городской голова Игорь Терехов, начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко
Детали: Синегубов сообщил, что в Киевском районе Харькова зафиксирован обстрел вражеским БПЛА типа "Шахед".
По словам Терехова, на месте возник пожар. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Впоследствии Синегубов сообщил о еще одном взрыве в городе. По его словам, второй удар пришелся по Шевченковскому району.
В 21:31 Терехов сообщил, что поступила информация об одном пострадавшем.
Обновлено: Позже стало известно, что в городе была еще серия взрывов – на Харьков продолжается массированная атака дронов. На месте попаданий возник пожар.
Синегубов уточнил, что в городе прогремело не менее 15 взрывов. Угроза вражеских ударов сохраняется.
По состоянию на 23:41 в Основянском районе уже двое пострадавших. Предварительно по городу за этот вечер более 20-ти прилетов. 17 из них в Основянском районе, – сообщил Терехов.
Яциченко отметил, что попадания произошли по меньшей мере в четырех районах города.
По его словам, известно об одном пострадавшем человеке.
Позже в прокуратуре уточнили, что известно о двух пострадавших.