В столице Доминиканы обвалилась крыша ночного клуба: погибли 98 человек

В столице Доминиканской Республики Санто-Доминго обвалилась крыша ночного клуба во время концерта, в результате чего погибли по меньшей мере 98 человек.

Источник: CNN, ВВС News Украина

Детали: Когда обвалилась крыша, в ночном клубе Jet Set во время оживленного концерта находилось не менее 300 человек. Сейчас продолжаются поиски выживших.

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По данным властей, крыша обвалилась около часа ночи по местному времени, когда на сцене выступал исполнитель Rubby Pérez с группой.

Как отмечает CNN, дочь исполнителя сообщила местным СМИ, что ее отец выжил после обвала. По ее словам, спасатели нашли его под завалами.

"Он начал петь, чтобы они могли его услышать", – сказала она.

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Среди погибших – известные бейсболисты Октавио Дотель и Тони Бланко, губернатор провинции Монте-Кристи Нелси Крус, сестра звезды MLB (профессиональная бейсбольная лига, одна из четырех крупнейших профессиональных спортивных лиг Северной Америки – ред.) Нельсона Круса.

Обновлено: Позже стало известно, что число погибших возросло, по меньшей мере, до 79, а количество пострадавших – до 220.

Еще позже ВВС News Украина сообщила, что погибли 98 человек.

Что вызвало трагедию, пока неизвестно.

Около 400 спасателей продолжают разбирать завалы, доставая из-под обломков тела жертв. Отмечается, что количество погибших еще может возрасти.

Президент страны Луис Абинадер выразил соболезнования пострадавшим и объявил трехдневный траур.