В столице Доминиканы обвалилась крыша ночного клуба: погибли 98 человек
В столице Доминиканской Республики Санто-Доминго обвалилась крыша ночного клуба во время концерта, в результате чего погибли по меньшей мере 98 человек.
Источник: CNN, ВВС News Украина
Детали: Когда обвалилась крыша, в ночном клубе Jet Set во время оживленного концерта находилось не менее 300 человек. Сейчас продолжаются поиски выживших.
По данным властей, крыша обвалилась около часа ночи по местному времени, когда на сцене выступал исполнитель Rubby Pérez с группой.
Как отмечает CNN, дочь исполнителя сообщила местным СМИ, что ее отец выжил после обвала. По ее словам, спасатели нашли его под завалами.
"Он начал петь, чтобы они могли его услышать", – сказала она.
Среди погибших – известные бейсболисты Октавио Дотель и Тони Бланко, губернатор провинции Монте-Кристи Нелси Крус, сестра звезды MLB (профессиональная бейсбольная лига, одна из четырех крупнейших профессиональных спортивных лиг Северной Америки – ред.) Нельсона Круса.
Обновлено: Позже стало известно, что число погибших возросло, по меньшей мере, до 79, а количество пострадавших – до 220.
Еще позже ВВС News Украина сообщила, что погибли 98 человек.
Что вызвало трагедию, пока неизвестно.
Около 400 спасателей продолжают разбирать завалы, доставая из-под обломков тела жертв. Отмечается, что количество погибших еще может возрасти.
Президент страны Луис Абинадер выразил соболезнования пострадавшим и объявил трехдневный траур.