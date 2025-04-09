За минувшие сутки на фронте произошло 161 боестолкновение – Генштаб

Чаще всего за минувшие сутки россияне атаковали на Покровском, Торецком, Лиманском и Курском направлениях.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник (в течение 8 апреля – ред.) нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах 1 ракетный и 91 авиационный удар, применил 3 ракеты и сбросил 162 КАБ. Кроме этого, совершил почти 4900 обстрелов, из них 100 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2180 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении украинские войска отбили 3 атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 5 атак оккупантов. Силы обороны сдерживали штурмы у Степной Новоселовки и Загрызово.

На Лиманском направлении противник совершил 17 атак. Пытался продвинуться вблизи Грековки, Катериновки, Нового и Колодязов.

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На Северском направлении украинские военные остановили 4 штурма в направлении Григорьевки, Белогоровки и района Верхнекаменского.

На Краматорском направлении произошло 6 боестолкновений в районах Васюковки, Часового Яра, Белой Горы и Курдюмовки.

На Торецком направлении противник атаковал 18 раз неподалеку Озаряновки, Торецка и Леонидовки.

На Покровском направлении защитники остановили 58 штурмовых и наступательных действий у Калинового, Елизаветовки, Лисовки, Шевченко, Звездного, Удачного, Успеновки, Новоалександровки, Котляровки, Богдановки и Андреевки.

На Новопавловском направлении отбили 13 атак возле Константинополя, Разлива, Днепроэнергии и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении захватчики провели 3 атаки в сторону Свободного Поля и в районе Бурлацкого.

На Ореховском направлении защитники Украины остановили 4 штурма у Степного и Лобкового.

На Приднепровском направлении в течение суток боестолкновений не произошло.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины отбили 25 атак. Противник нанес 35 авиаударов с применением 50 управляемых бомб и совершил 323 артобстрела, в том числе 7 – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях не выявлено признаков формирования наступательных группировок врага.