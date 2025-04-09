США и Россия проведут переговоры в Стамбуле: речь пойдет о работе посольств
Новый раунд переговоров между США и Россией состоится в турецком Стамбуле 10 апреля, стороны будут говорить исключительно о нормализации работы их посольств.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс
Прямая речь Брюс: "Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе наших посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом, что может произойти, как мы уже отмечали, только после установления мира между Россией и Украиной".
Детали: Она уточнила, что во время переговоров в Турции делегации США и России попытаются "достичь прогресса в дальнейшей стабилизации работы наших двусторонних миссий".
Никаких политических или вопросов безопасности, в частности Украины, в повестке дня встречи нет.
Предыстория:
- Предыдущий раунд переговоров между США и Россией состоялся 27 февраля.
- По итогам той встречи в Госдепе США заявили, что стороны определили конкретные начальные шаги для стабилизации работы дипломатических миссий обеих стран.