США и Россия проведут переговоры в Стамбуле: речь пойдет о работе посольств

Новый раунд переговоров между США и Россией состоится в турецком Стамбуле 10 апреля, стороны будут говорить исключительно о нормализации работы их посольств.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс

Прямая речь Брюс: "Эти переговоры сосредоточены исключительно на работе наших посольств, а не на нормализации двусторонних отношений в целом, что может произойти, как мы уже отмечали, только после установления мира между Россией и Украиной".

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Детали: Она уточнила, что во время переговоров в Турции делегации США и России попытаются "достичь прогресса в дальнейшей стабилизации работы наших двусторонних миссий".

Никаких политических или вопросов безопасности, в частности Украины, в повестке дня встречи нет.

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