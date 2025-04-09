ЕС перечислил Украине 1 млрд евро кредита за счет замороженных активов РФ

Европейский Союз перечислил Украине транш кредита в размере миллиарда евро в рамках инициативы "Чрезвычайного кредита в поддержку Украины" (ERA), который обеспечивается доходами от замороженных российских активов.

Источник: сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует "Европейская правда"

Детали: По его словам, средства поступили в рамках механизма G7 и были обеспечены доходами от замороженных российских активов. Их направят на приоритетные расходы государственного бюджета Украины.

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Всего по программе ERA европейские союзники предоставили Украине 5 млрд евро, добавил Шмыгаль.

На зустрічі з єврокомісаром Валдісом Домбровскісом у Брюсселі в середу Шмигаль наголосив, що пріоритет української влади – "повна конфіскація заморожених російських суверенних активів, які мають бути використані як ресурс для відбудови України".

Нагадаємо, у 2024 році G7 погодила спільне надання Україні позики на $50 млрд за рахунок активів РФ: кошти надаватимуться формально як кредит, але погашатимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

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Наприкінці грудня 2024 року Україна отримала від США перший транш із запланованих $20 млрд американського внеску, а у січні 2025 – перші 3 млрд євро від ЄС.

7 березня Україна отримала першу виплату коштів від Великої Британії, які вона надає у рамках кредиту G7 із використанням доходів від заморожених активів Росії – 752 млн фунтів стерлінгів (близько $971,9 млн).

А 13 березня Україна отримала в межах кредиту 2,5 млрд канадських доларів (близько $1,7 млрд США) від Канади.