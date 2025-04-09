Экс-глава ГФС Насиров мобилизовался со скамьи подсудимых в ВСУ

Фигурант "газового дела", связанного с экс-нардепом Александром Онищенко, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.

Источник: Transparency International Ukraine, спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии "Украинской правде"

Детали: 9 апреля обвиняемый экс-руководитель ГФС Роман Насиров не прибыл на заседание в ВАКС. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд. Сделал он это, мол, добровольно. Также на этом основании защита подала ходатайство о приостановлении производства.

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Прокурор возразила против приостановления производства, поскольку сначала надо осуществить вызов Насирова в суд, к тому же он может участвовать в заседаниях дистанционно.

Суд отложил рассмотрение этого вопроса для сбора информации. Следующее запланированное заседание на 11 апреля.

Спикер САП Ольга Постолюк добавила УП, что Насиров зачислен в списки личного состава воинской части с 7 апреля. Копию такого приказа предоставил в среду в суд адвокат обвиняемого.

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Дело Насирова уже находится на стадии судебных дебатов и приближается к приговору. Во время дебатов успела выступить прокурор, и уже начал свое выступление другой обвиняемый Новиков. В дальнейшем в дебатах должен был выступить сам Насиров и защитники, после чего должно было быть последнее слово обвиняемых, а тогда суд должен был уйти в совещательную комнату для вынесения приговора.

Что предшествовало: В мае 2024 года парламент разрешил освобождать осужденных от отбывания наказания в обмен на прохождение контрактной военной службы, однако лишил такого права топ-коррупционеров. Это демонстрирует законодательный подход к невозможности "уклонения" от наказания за топ-коррупцию в обмен на военную службу, отмечала TIU.

Предыстория: