Экс-глава ГФС Насиров мобилизовался со скамьи подсудимых в ВСУ
Фигурант "газового дела", связанного с экс-нардепом Александром Онищенко, экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров мобилизовался в ВСУ на этапе судебных дебатов.
Источник: Transparency International Ukraine, спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии "Украинской правде"
Детали: 9 апреля обвиняемый экс-руководитель ГФС Роман Насиров не прибыл на заседание в ВАКС. Защита отметила, что Насиров был призван в ряды ВСУ во время мобилизации, поэтому не может прибыть в суд. Сделал он это, мол, добровольно. Также на этом основании защита подала ходатайство о приостановлении производства.
Прокурор возразила против приостановления производства, поскольку сначала надо осуществить вызов Насирова в суд, к тому же он может участвовать в заседаниях дистанционно.
Суд отложил рассмотрение этого вопроса для сбора информации. Следующее запланированное заседание на 11 апреля.
Спикер САП Ольга Постолюк добавила УП, что Насиров зачислен в списки личного состава воинской части с 7 апреля. Копию такого приказа предоставил в среду в суд адвокат обвиняемого.
Дело Насирова уже находится на стадии судебных дебатов и приближается к приговору. Во время дебатов успела выступить прокурор, и уже начал свое выступление другой обвиняемый Новиков. В дальнейшем в дебатах должен был выступить сам Насиров и защитники, после чего должно было быть последнее слово обвиняемых, а тогда суд должен был уйти в совещательную комнату для вынесения приговора.
Что предшествовало: В мае 2024 года парламент разрешил освобождать осужденных от отбывания наказания в обмен на прохождение контрактной военной службы, однако лишил такого права топ-коррупционеров. Это демонстрирует законодательный подход к невозможности "уклонения" от наказания за топ-коррупцию в обмен на военную службу, отмечала TIU.
Предыстория:
- Бывшего главу ГФС Романа Насирова обвиняют в причастности к "газовому делу" Онищенко, в котором он с приспешником, по мнению обвинения, издал незаконный приказ об отсрочке рентной платы за пользование недрами. Предположительно, государство понесло около 2 млрд грн убытков.
- Дело экс-нардепа Александра Онищенко начали расследовать еще в 2015 году. По версии НАБУ, Онищенко организовал схему по продаже газа ГП "Укргазвыдобування" подконтрольным компаниям на фиктивных биржах по заниженным ценам. Те же продавали газ потребителям по ценам рынка, а работала схема на разнице стоимости - таким образом организаторы зарабатывали, а государство получило убытки.
- Согласно материалам дела, роль Насирова в этой схеме заключалась в том, что он дал своим подчиненным из органов ГФС незаконное указание рассрочить налоговые долги ООО "Фирма "Хас", ООО "Надра Геоцентр" и ООО "Карпатнадраинвест" - все три подконтрольные Онищенко.
- В деле также фигурирует экс-глава департамента Государственной фискальной службы Владимир Новиков. Он предположительно был пособником Насирова в выявленных злоупотреблениях.
- До начала работы ВАКС дело Насирова слушал Шевченковский райсуд Киева. В октябре 2019 года оно попало в ВАКС, где до сих пор продолжается его судебное разбирательство.
- Также Роман Насиров обвиняется в получении рекордной взятки 722 млн грн. Эту взятку, по версии следствия, он получил от владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка. В этом деле продолжают исследовать доказательства.