В ЕС рассчитывают передать Украине 2 млн артиллерийских снарядов до конца года
Среда, 9 апреля 2025, 18:43
В Европейской комиссии надеются, что до конца 2025 года количество переданных Украине благодаря европейским странам боеприпасов достигнет 2 миллионов.
Источник: главный дипломат ЕС Кая Каллас на брифинге по случаю заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, цитирует "Европейская правда"
Прямая речь: "ЕС и страны-члены могут достичь этого результата уже в этом году. С тех пор как мы начали диалог со странами-членами, Украина уже получила более миллиона снарядов - в виде заказов или обещаний. Я продолжу работу над тем, чтобы мы в этом году вышли на показатель в 2 миллиона".
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Предыстория:
- В Чехии сообщили, что в рамках так называемой "чешской инициативы" по закупке боеприпасов по всему миру обеспечили ежемесячные поставки Украине до сентября.
- Норвегия анонсировала дополнительные более 400 млн евро на артиллерийские боеприпасы для Украины - средства будут использованы через "чешскую инициативу" и Европейский фонд мира.