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В ЕС рассчитывают передать Украине 2 млн артиллерийских снарядов до конца года

Мария Емец, Валентина РоманенкоСреда, 9 апреля 2025, 18:43
В ЕС рассчитывают передать Украине 2 млн артиллерийских снарядов до конца года
Кая Каллас, фото: Getty Images

В Европейской комиссии надеются, что до конца 2025 года количество переданных Украине благодаря европейским странам боеприпасов достигнет 2 миллионов.

Источник: главный дипломат ЕС Кая Каллас на брифинге по случаю заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "ЕС и страны-члены могут достичь этого результата уже в этом году. С тех пор как мы начали диалог со странами-членами, Украина уже получила более миллиона снарядов - в виде заказов или обещаний. Я продолжу работу над тем, чтобы мы в этом году вышли на показатель в 2 миллиона".

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