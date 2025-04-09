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Трамп объявил о немедленном повышении тарифов против Китая до 125%

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 9 апреля 2025, 20:57
Трамп объявил о немедленном повышении тарифов против Китая до 125%
Трамп. фото Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился повысить тарифы против Китая до 125%, "учитывая неуважение, которое Китай продемонстрировал к мировым рынкам".

Источник: Трамп в своей соцсети Truth Social, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "В какой-то момент – надеюсь, в ближайшем будущем, – Китай поймет, что времена обворовывания США и других стран больше не являются гарантированными или приемлемыми".

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Детали: Американский президент объявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая до 125% в рамках торговой войны между двумя государствами.

Предыстория:

  • Сначала Дональд Трамп объявил о введении 54% тарифов на весь китайский импорт в США – это самый высокий показатель среди всех иностранных государств.
  • В ответ Китай объявил, что с 10 апреля введет 34-процентные тарифы на весь импорт из США. Это возмутило Трампа и он заявил, что введет дополнительные тарифы в 50% против Китая, если тот не отменит свои последние тарифные меры.
  • После этого Пекин поднял тарифы против США до 84%.
  • По данным опросов, более 70% американцев ожидают роста цен на большинство товаров в результате беспрецедентных тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом.

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ТрампКитайтарифы
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