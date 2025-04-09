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Трамп на 90 дней приостанавливает тарифы для десятков стран

Мария Емец, Татьяна ОлейникСреда, 9 апреля 2025, 21:09
Трамп на 90 дней приостанавливает тарифы для десятков стран
Трамп. Фото - Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

Источник: как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своей соцсети TruthSocial

Деатил: Трамп заявил, что поскольку многие страны мира начали предлагать США договориться о дальнейших условиях сотрудничества, пока не применяя никаких контрмер, он на 90 дней приостанавливает свое решение о тарифах.

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"На основе того, что более 75 стран обратились к представителям США... относительно переговоров о решении по вопросам, касающимся торговли, торговых барьеров, тарифов, манипуляций с валютой и немонетарных тарифов, и что эти страны, после моих решительных настаиваний, никоим образом (. ...) не приняли контрмеры против США, я отдал распоряжение о 90-дневной ПАУЗЕ, и существенном снижении взаимного тарифа на этот период, в размере 10%, что также вступает в силу безотлагательно", – написал Трамп.

 
скриншот из TruthSocial

Из его заявления не понятно, каких именно стран касается решение о паузе – кроме того, что это десятки государств, которые не объявили контрмеры. Также непонятно, будут ли изменения касаться стран, для которых тариф сразу установили на уровне 10%.

Одновременно Трамп заявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая до 125%.

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ТрампСШАтарифы
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